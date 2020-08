Nieuw, verfrissend en coronaproof: roséwijn uit een blikje Liesbeth De Corte

04 augustus 2020

15u57 1 Nina kookt Op een zomeravond een lekkere fles rosé ontkurken en leegdrinken met enkele vrienden: zalig, toch? Maar nu onze bubbels verkleind zijn, gaat dat moeilijker. Of je moet e-peritieven, of je zit opgescheept met die anderhalve meter afstand. Gelukkig kan wijn uit een blikje soelaas bieden.

Geen zorgeloze terrasjes of barbecues meer nu we de afstandsregels moeten volgen. Wel kunnen we nog gaan wandelen met vrienden of een picknick organiseren waarbij je anderhalve meter ruimte laat. Een fles wijn delen, zit er dan niet in. Een goed alternatief is elk een blikje leegdrinken. Twee nieuwe Belgische merken springen hier graag op in.

The French Kiss Club

Nieuw op de Belgische wijnmarkt: The French Kiss Club. Deze roséwijn wordt gemaakt van Franse druiven en heeft een fruitige afdronk. Ook leuk om te weten: de blikjes bestaan uit gerecycleerd aluminium, waardoor de wijn naar verluidt langer koel blijft dan in een glazen fles. Je hebt de keuze tussen de klassieker (12,5%) of de variant met bubbels (7,5%).

Je kan de wijn bestellen via de website. Een pakket van vier blikjes kost 16 euro.

Plus One

Niemand minder dan Mathieu Terryn heeft zijn eigen wijn gelanceerd. Ook hier gaat het om rosé in blik. “Ik probeer ‘la vie en rose’ te leven, ook al zijn de dagen nu soms ietwat donker”, zo grapt de frontman van Bazart. Hij werkte samen met wijnimporteur Young Charly en het gerenommeerde wijnhuis Artadi. Het resultaat is een fruitig roseetje dat organisch gemaakt is van Grenache druiven uit Spaanse wijngaarden.

Met deze wijn steun je in een klap ook het goede doel. Per verkocht 4-pack schenkt Mathieu 4 euro aan het LIVE2020 fonds, een initiatief van verschillende spelers uit de Belgische livemuzieksector. Plus One Rosé kost 16 euro voor een 4-pack en bestel je online.