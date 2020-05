Niet voor zwakke maagjes: TikTok-filmpje toont wat er gebeurt als je aardbeien in een badje met zout legt Valérie Wauters

25 mei 2020

Het aardbeienseizoen is weer aangebroken. Voor je enthousiast een bakje van het rode fruit naar binnen werkt raden we je aan om die aardbeitjes even in een kommetje zout water te wassen. Waarom? Dat zie je in een Tiktok-filmpje dat momenteel viraal gaat.

Dat er heel wat ongedierte in de tuin rondkruipt moeten we je niet meer vertellen. Maar wist je dat er ook best wat beestjes ín je fruit zitten? Dat bewijst onderstaand TikTok-filmpje. Daarin dompelt @callmekristatorres haar aardbeien onder in een bakje water. Een half uurtje later filmt ze het resultaat: over haar aardbei kruipt plots vrolijk een klein wormpje, dat door het zoute water naar buiten gelokt werd.



De virale video zorgde ervoor dat heel wat andere mensen het trucje probeerden. Ook bij hen zouden er aardig wat wormpjes naar boven komen.

Zelf benieuwd geworden? Vul dan een kommetje en voeg er een beetje zout aan toe. Wanneer het zout volledig in het water is opgelost leg je er de aardbeien in. Wacht vervolgens 5 tot 30 minuten (de meningen hierover zijn zwaar verdeeld) en kijk wat er gebeurt. Bon appétit!