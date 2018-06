Nespresso pakt uit met capsules om thuis zelf ijskoffie te maken TVM

20 juni 2018

14u22 0 Nina kookt In de zomer is een dampende hete kop koffie toch net een tikje minder aantrekkelijk. Gelukkig kwam een geniaal brein ooit op het idee voor ijskoffie, een cafeïneshot in een verfrissend jasje. Met de nieuwe capsules van Nespresso kun je nu ook thuis genieten van zo’n verkoelende ijskoffie.

IJskoffie of ook hier wel eens iced coffee genoemd, is al langer hét zomerdrankje bij uitstek. Want je krijgt er nog steeds je broodnodige cafeïne door binnen, zonder je de pleuris te zweten. Niets beter dan die ergens op een zonnig terras op te drinken, al kun je vanaf nu ook thuis aan de slag gaan. Nespresso lanceert namelijk twee nieuwe koffiecapsules die gecreëerd zijn om ijskoud te serveren.

Enerzijds is er Ispirazione Shakerato, eerder gebalanceerd van smaak, een beetje romig en rond. Ispirazione Salentina is dan weer krachtiger van smaak, met toetsen van donkere cacao in. Allebei de koffieblends zijn geïnspireerd door twee authentieke Italiaanse ijskoffie recepten. Je maakt ze simpelweg door een capsule in je machine te stoppen, en er daarna enkele blokjes ijs bij te serveren. Doe er eventueel nog wat melk en suiker bij, goed roeren en klaar!