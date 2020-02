Nederlands onderzoek: “Opschuimmelk blijkt dure gebakken lucht” Isabelle Voois

06 februari 2020

18u54

Bron: AD.nl 0 Nina kookt Menig koffiefan maakt zijn cappuccino of latte met speciale opschuimmelk. Die melk zou ervoor zorgen dat de schuimlaag stevig blijft. Een illusie, zo stellen de makers van het Nederlandse consumententelevisieprogramma Keuringsdienst van Waarde op NPO3.

In de supermarkt vind je verschillende soorten opschuimmelk: van een volle en romige variant voor latte en cappuccino tot een speciale baristaversie. De naam doet vermoeden dat deze melk de beste keuze is voor op de koffie, maar is ze daadwerkelijk beter dan de gewone melk uit het versvak?



De nieuwe aflevering van het tv-programma laat zien dat opschuimmelk bijna 4 procent vet en ruim 3,5 procent eiwit bevat. Soms wordt er ook suiker toegevoegd aan deze melk. Dit zorgt voor een zoetere smaak, maar dit heeft volgens het programma geen invloed op de kwaliteit van het schuim.



In ‘gewone’ volle melk zit eveneens 3,5 procent vet en eiwit, ontdekken de makers in de aflevering. De ingrediënten van de opschuimmelk en de volle melk komen min of meer overeen; het verschil tussen de melksoorten is volgens het tv-programma dus gering.

"In volle melk zitten twee natuurlijke soorten eiwit: caseïne en serumeiwit. De caseïne bevordert de schuimvorming, het serumeiwit helpt om het schuim stabiel en stevig te houden”, aldus voedingswetenschapper Jappie de Jong. Dit houdt in dat volle melk van nature al de optimale samenstelling heeft om er de juiste dikte schuim te kloppen voor een latte of cappuccino.

Het verschil tussen de opschuimmelk en normale volle melk zit voornamelijk in de prijs: voor de gewone volle melk betaal je in Nederland ongeveer 0,95 euro, voor opschuimmelk is de prijs gemiddeld 1,75 euro. Ben je fan van een wat zoetere smaak, dan is de cappuccinomelk wellicht een aanrader vanwege de toegevoegde suiker. Verder betaal je dus vooral voor de illusie van de perfecte Italiaanse koffie, stellen de makers.

