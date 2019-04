Nederlands bedrijf brengt eerste ‘zalm’ van soja op de markt Redactie

14 april 2019

Bron: AD 0 Nina kookt Het Nederlandse bedrijf SoFine claimt een 100 procent plantaardige filet te hebben ontwikkeld die lijkt op zalm. De visvervanger is vanaf morgen te koop in de Nederlandse supermarkt.

De visvervanger heet SoFish Fillets Salmon Style. Ze zijn gemaakt en bedacht in Nederland en een primeur in het steeds groter wordende aanbod van visvervangers, zo meldt SoFine. De 'zalm’ is gemaakt van verse sojabonen en lijkt op een echte zalmfilet, zo maakt het bedrijf bekend.

Het bedrijf uit Landgraaf, dat is begonnen met tofu, kwam vorig jaar met de eerste plantaardige visburger, de SoFish Burger. Dit bleek zo’n groot succes dat zalm al snel de volgende stap was. SoFine claimt uitsluitend biologische, non-gmo sojabonen te gebruiken. Deze bonen zijn, vanwege de eiwitten en de vezels en de toegevoegde vitamine B12 en ijzer, volgens het voedingsbedrijf een volwaardige vervanger van vis of vlees. Of, zoals ze zelfs zeggen, voor flexitariërs, klimatariërs, vegetariërs en veganisten.



Je kunt de 'zalm’ gebruiken in salades, in pasta of bij asperges. Je bakt hem in de pan of in de oven. Zonder graatjes en dierenleed, zoals SoFine monter meldt in hun meldingen aan de pers.