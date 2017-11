Nathalie Meskens deelt haar recept voor een frisse linzensalade Redactie

13u27 0 Bram Debaents Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Linzensalade met venkel en spruitjes

side dish voor 6 à 8 personen

40 min.

Ingrediënten

- 1 el komijnzaad

- 1 el venkelzaad

- 1 tl cayennepeper

- 1 mespunt gerookt paprikapoeder

- 1 tl korianderpoeder

- 1 mespunt currypoeder

- olijfolie

- 2 uien, fijngesnipperd

- 1 grote wortel, in fijne blokjes gesneden

- 2 teentjes knoflook, fijngesneden en geplet

- 2 blaadjes laurier

- 200 g gekookte linzen (uit blik of vers)

- scheutje rodewijnazijn

- 1,25 l groentebouillon

- 100 g spruitjes

- 1 venkel, in fijne reepjes

- peper en zout

Bereiding

Rooster de zaden en de cayennepeper, paprikapoeder, korianderpoeder en het currypoeder in een steelpan zonder olie tot ze roken en heerlijk aromatisch geuren.

Voeg olijfolie, ui, wortel, knoflook en laurier toe en roer goed. Laat op een half laag vuurtje in 10 minuten glazig worden.

Voeg de gekookte linzen toe. Bak de linzen een 10-tal minuutjes met het mengsel.

Zet ondertussen een pot gezouten water op.

Maak de spruitjes schoon en snijd ze in fijne plakjes. Blancheer ze 2 minuten in het kokende water.

Giet af en leg ze in een ijsbad (schaal met koud water en ijsblokjes), zodat de blaadjes hun groene kleur behouden.

Meng de spruitjes en venkel onder de linzen, wortelen en uien. Kruid af met peper en zout en werk af met een scheutje olijfolie en rodewijnazijn.

Werk af met het venkelloof (heel decoratief en fijn van smaak).

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.