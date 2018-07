Na de sushi- en burgerhype, gaan we nu massaal voor taco’s en ander eten uit Zuid-Amerika Timon Van Mechelen

28 juli 2018

14u23 0 Nina kookt Taco’s, ceviche, burrito’s, michelada’s. En veel guacamole en salsa natuurlijk. Eten uit Zuid-Amerika maakt een opvallende opmars. Restaurants schieten in de grote steden als paddenstoelen uit de grond en ingrediënten als zoete aardappel, de maca-wortel en paarse mais krijgen vaker een plek op de eettafel.

Eerst waren we allemaal in de ban van sushi, daarna was er de hype rond verse hamburgers. Even waren er ook de haute dogs (de chique hotdogs), maar nu is het al taco’s en ander Latijns Amerika eten dat de klok slaat.

In Antwerpen opende recent Día de los Tacos, La Taqueria en Taqueria Clandestino de deuren. In Brussel opende Ancho niet zo lang geleden een tweede vestiging. Bezorgingsdienst Deliveroo ziet al een tijdlang een stijging in het aantal bestellingen van eten uit Zuid-Amerika in ons land. Eind vorig jaar voorspelden ze dat taco’s de grote foodtrend van 2018 gingen worden. Ze waren in ieder geval niet mis.

Het artikel gaat verder onder de foto.

In de thuiskeuken zijn typisch Zuid-Amerikaanse gerechten als salsa, guacamole en taco’s gemeengoed geworden. De zoete aardappel is ook aan een opmars bezig, ziet Albert Heijn. “Als je het eerste kwartaal 2017 vergelijkt met 2018, zie je een behoorlijke stijging van de verkoop”, meldt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh aan AD. “We zien daarbij dat de biologische zoete aardappel (relatief) harder groeit dan de reguliere zoete aardappel.”

Hummus met zoete aardappel

Omdat de zoete aardappel zo populair is, heeft de supermarktketen het assortiment zoete aardappelproducten flink uitgebreid. Zo is er puree van zoete aardappelen te koop, liggen er frietjes van zoete aardappelen in de schappen en verkoopt AH zoete aardappelblokjes en zoete aardappelspaghetti. Ook bij Delhaize verkopen ze nu bijvoorbeeld hummus met zoete aardappel en er liggen ook regelmatig taco-pakketten in de rekken met alle ingrediënten in om thuis taco’s te maken.