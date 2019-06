Move over gin-tonic: 5 heerlijke alternatieven voor deze zomer

Valérie Wauters

25 juni 2019

14u01 3 Nina kookt Elk jaar probeert een andere cocktail de gin-tonic van z’n troon te stoten. Dit jaar gaan de porto-tonic en deze vier andere drankjes de strijd aan om gekroond te worden tot cocktailtopper van de zomer.

Porto-tonic

Porto was jarenlang een ietwat vergeten aperitiefdrankje, maar staat deze zomer weer bovenaan onze zomerse dranklijst. In combinatie met tonic tover je de Portugese portwijn om tot een absolute cocktailtopper.

Zo maak je ‘m:

- 7 cl (of 1/3) witte porto

- 15 cl (of 2/3) tonic

- ijsblokjes

- schijfje gember

- takje rozemarijn of een schijfje sinaasappel



Plaats een schijfje gember in een groot wijnglas. Vul het glas met ijsblokjes. Voeg de porto toe en vul aan met tonic. Garneer met een takje rozemarijn of een schijfje sinaasappel.

Pompita

Wereldwijd zijn natuurlijk gezoete dranken in opmars. Daarnaast zijn wij Belgen verzot op mousserende wijnen. Het liefdeskind van deze twee is Pompita, een verfrissende portie bubbels, verkrijgbaar in drie verschillende smaken: Madrid (een witte Macabeowijn met een hint van pompelmoes), Ibiza (roséwijn met watermeloen) en Barcelona (een rode Tempranillo-wijn met bloedsinaasappel).

Pompita bestel je via pompita.eu.

Negori S pritz

Ben je in de stemming voor het straffere werk, dan is de Negroni Spritz misschien wel iets voor jou.



Zo maak je ‘m

- 30 ml campari

- 30 ml gin

- 60 ml vers sinaasappelsap

- 3 druppels orange bitter

- 2 scheutjes tonic

- 1 schijfje gedroogde sinaasappel



Doe alle ingrediënten, behalve de tonic, in een cocktailshaker. Voeg ijs toe en schud tot de mix gekoeld is. Giet de mix -zonder het ijs- in een cocktailglas over enkele nieuwe blokjes ijs. Voeg de tonic toe. Garneer met een schijfje gedroogde sinaasappel.

Ibiza Ice Flamingo

Ongetwijfeld de meest tot de verbeelding sprekende naam voor een zomers drankje. Deze sprankelende fruitwijn bevat grapefruitsap en een touch van frambozen.

Ibiza Ice koop je bij Delhaize of via ibizaice.com.

Aperol-gin

Afsluiten doen we vandaag met een klepper van formaat. Stond de zomer van 2018 bij jou in het teken van gin-tonic en Aperol Spritz? Dan heb je ongetwijfeld nog wat restjes in huis, waarmee je deze overheerlijke cocktail in elkaar kunt toveren.

Zo maak je ‘m

- 2 schijfjes komkommer

- 180 ml gin

- 60 ml aperol

- 60 ml limoensap

- 60 ml suikersiroop

- een scheutje bruiswater

- limoen om te garneren

Plet de komkommer onderaan in een cocktailshaker. Voeg aperol, limoensap, gin en suikersiroop toe. Shake tot alle ingrediënten met elkaar gemengd zijn. Giet door een zeef in 2 cocktailglazen, over ijs. Voeg bruiswater toe en garneer met een schijfje limoen.