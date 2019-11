Elke dag vers Gesponsorde inhoud Move over, appeltaart: deze met crumble gevulde appeltjes zijn ons nieuwe favoriete dessert Aangeboden door Lidl

11 november 2019

12u00 0 Nina kookt Desserts met appel scoren altijd. En ja, dan is een appeltaart wel leuk, maar bijlange niet zo bijzonder als deze met crumble en mascarpone gevulde appeltjes. En je weet wat ze zeggen over an apple a day ...

Wat heb je nodig? (voor 8 stuks)

8 appelen

120 g boter

130 g bruine suiker

60 g bloem

40 g havermoutvlokken

40 g fijne suiker

30 g rozijnen

120 g mascarpone

1 zakje vanillesuiker

30 g pure chocolade

snuf zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Maak een crumble door de bloem te mengen met de havermoutvlokken, de helft van de bruine suiker, de fijne suiker en het zout. Snijd de helft van de boter in blokjes en verkruimel met je vingers door het bloemmengsel.

2. Schil 4 appelen, verwijder het klokhuis en snijd in blokjes. Bak de appelblokjes met de resterende boter, de resterende bruine suiker en de rozijnen beetgaar.

3. Snijd het hoedje van de andere 4 appelen en hol ze met een lepel voorzichtig uit. Vul ze met de warme appeltjes en bestrooi ze rijkelijk met de crumble. Zet de appelen op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven.

4. Haal de appeltjes uit de oven. Meng de vanillesuiker onder de mascarpone. Schep een lepel mascarpone op de appeltjes en rasp er nog wat chocolade over. Serveer meteen.

Nog appels over? Probeer dan deze oliebollen met appel.

