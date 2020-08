Elke dag vers Gesponsorde inhoud Move over amaretto, in deze zomerse tiramisu speelt limoncino de hoofdrol

Aangeboden door Lidl

24 augustus 2020

12u00 0

Iedereen heeft z’n eigen manier om tiramisu te maken. En daar is niets mis mee. Of je nu lange vingers gebruikt of speculoos, cacao of frambozen, koffie en/of amaretto, het resultaat is altijd de heerlijkheid zelve. Maar op een warme zomerdag mag het net iets frisser. So we proudly present: limoncinotiramisu!



Wat heb je nodig (voor 4 personen)

handvol blauwe bessen

150 g mascarpone

100 g platte kaas

80 ml limoncino

bosje tijm

100 g lange vingers

1 citroen

120 g suiker

20 g amandelen, fijngehakt

2 eieren

Zo maak je het:

1. Was en rasp de schil van de citroen. Pers het sap uit. Verwarm het sap met de geraspte schil, enkele takjes tijm, 40 g suiker en de limoncino tot de suiker is opgelost.



2. Scheid de eieren. Klop de eidooiers met 40 g suiker luchtig. Roer er de mascarpone, platte kaas en de helft van de limoncinosiroop onder. Klop de eiwitten stijf, samen met de resterende suiker. Spatel de eiwitten door het mascarpone-platte kaasmengsel.

3. Neem 4 glaasjes en verdeel er een bodempje mascarpone-platte kaasmengsel in. Halveer de lange vingers en dompel ze enkele seconden in de resterende limoncinosiroop. Leg 2 à 3 stuks op het mascarponemengsel. Herhaal deze stap en eindig met een laagje mascarpone-platte kaas. Zet 1 uur in de koelkast.

Werk de tiramisu voor het serveren af met enkele bessen, de gehakte amandelen en een extra takje tijm.

