Mosselen op z'n Meskens: het recept voor originele Thaise mosselen

12u28 0 Bram Debaents Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Mijn liefde voor de Thaise keuken is niet weg te denken. Een klassieke mosselpot geef ik in een handomdraai een Thaise twist.

Thaise mosselen

voor 2 personen

30 min.

Ingrediënten

- 2 kilo mosselen *

- 3 grote rode chilipepers, fijngehakt

- gember (de grootte van een vuist), in grote stukken gehakt

- 4 limoengrasstengels

- 1 el tom yam pasta

- 5 teentjes look, fijngehakt

- 2 uien, fijngesnipperd

- 1 bos koriander (als je zo een plantje hebt uit de supermarkt dan bedoel ik heel het plantje)

* Ik kies bij voorkeur voor bouchot mosselen, die worden gekweekt op palen en zijn daardoor minder belastend voor het milieu. Ze zijn bovendien ook veruit het beste van smaak.

Bereiding

Het meeste werk aan dit gerecht is het schoonmaken van de mosselen. Ik kan niet verder eten als ik nog maar één korrel zand tegenkom in mijn mond. Dus ik spoel ze lang en nog eens, en nog eens.... En nog eens...

Heb je geen tom yam pasta (een Thaise marinade om onder andere de tom yam soep – een typische Thaise soep – te maken) in huis? Geen probleem, dit recept is ook zalig zonder! Als je lactose- en/of glutenvrij wilt eten, check dan goed de ingrediënten in de pasta. Er zijn ook tom yam pasta’s waarin geen gluten en lactose verwerkt zijn. Bijvoorbeeld de biologische kruidenpasta 'On O Spices', die verkrijgbaar is in verschillende winkels.

Doe de mosselen in een grote pot, en zwier alle andere ingrediënten (behalve de koriander) erbovenop.

Zet de pot met gesloten deksel op een hoog vuur.

Van zodra het deksel begint te trillen, verlaag je je vuur. Schud twee keer met de pot en laat nog één minuut pruttelen.

Tips

Als je de pot schudt, doe het dan met een handdoek op het deksel zodat je geen kokende spatten op je kunt krijgen.

Haal dan het deksel eraf. Je zal zien dat de mosselen mooi open staan maar nog vastzitten in hun schelp, exact hoe we het willen.

Neem een mooie grote schaal, schep er alles voorzichtig in en strooi de koriander over het geheel.

! Sharing is caring… Zet de schaal in het midden van de tafel en let the romance begin.

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.