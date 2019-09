Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met een stukje wild in de mix maak je deze ultieme herfstlasagne Aangeboden door Lidl

30 september 2019

12u00 0 Nina kookt Lasagne is zo al comfortfood pur sang, maar in het wildseizoen kan er nog een schepje bovenop. Til de Italiaanse klassieker naar een nog hoger niveau met everzwijnragout en zoete aardappelen tussen de lasagnevellen.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

700 g everzwijnragout

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

1 el gedroogde tijm

2 zoete aardappelen, geschild en in dunne plakjes

400 g witte champignons, in plakjes

1 el peterselie, fijngehakt

350 ml passata

30 bloem

500 ml melk

1/2 tl nootmuskaat

12 lasagnevellen

100 g Parmigiano Reggiano, geraspt

30 g boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Fruit de ui met de look glazig in olijfolie. Voeg de ragout toe en bak op hoog vuur goudbruin. Voeg de champigons toe en roerbak 5 minuten. Giet er de passata bij en kruid met de tijm, peper en zout. Laat 40 minuten pruttelen.

2. Laat de boter smelten en doe er de bloem bij. Giet er in delen de melk bij en blijf roeren tot de saus begint in te dikken. Kruid met het nootmuskaat, peper en zout.

3. Verwarm de oven voor op 200°C. Vet een ovenschaal in en verdeel een beetje bechamelsaus op de bodem. Leg er een laag lasagnevellen op en schep er de helft van het vlees-champignonmengsel op.

Leg daarbovenop opnieuw een laag lasagnevellen en druk ze zachtjes aan. Giet er opnieuw wat bechamelsaus over, beleg met een laag zoete aardappelplakjes en schep er opnieuw het vlees-champignonmensel op. Maak een laatste laag met lasagnevellen en schep er de rest van de bechamelsaus op. Bestrooi met de Parmigiano Reggiano en zet 45 minuten in de oven. Bedek de ovenschotel eventueel met aluminiumfolie als de bovenkant te bruin wordt.

4. Haal de lasagna uit de oven en laat 10 minuten rusten vooraleer aan te snijden. Bestrooi net voor het serveren met de peterselie.

TIP: Borstel de champignons schoon ipv ze te spoelen met water. Zo blijven ze fris en stevig en behouden ze hun smaak.

