Met dit trucje weet je meteen of je eieren nog goed zijn Nele Annemans

06 februari 2019

14u58

Bron: PureWow 0 Nina kookt Een geslaagd ontbijt? Daar hoort steevast een overheerlijke omelet bij. Maar als je het doosje uit je koelkast haalt, besef je dat je niet meer weet wanneer je de eieren gekocht hebt. Was het vorige week woensdag? Of de week daarvoor? Of liggen ze er al een maand? Met dit eenvoudige trucje weet je meteen of ze nog goed zijn.

Wat heb je nodig?

Je eieren en een kom gevuld met koud water. Zorg ervoor dat je kom genoeg gevuld is om een ei in onder te dompelen plus nog een aantal extra centimeters.

Wat moet je doen?

Leg je ei voorzichtig in de kom met water en wacht even af. Als het ei naar beneden zakt en op zijn zijkant gaat liggen, is het nog vers en helemaal oké om op te smullen. Zinkt het ei, maar staat het rechtop, dan kan je het nog altijd zonder problemen opeten, al doe je dat wel het best zo snel mogelijk. Blijft het eitje drijven, dan moet je het weggooien. Dat betekent helaas dat het niet meer goed is.

Waarom werkt dit trucje?

Eierschalen zijn gedeeltelijk luchtdoorlatend. Hoe ouder een ei wordt, hoe meer vloeistof er binnenin verdampt waardoor het ei zich vult met lucht. En hoe meer lucht er in het ei zit, hoe makkelijker het blijft drijven.