Met dit dieet heb je geen Viagra meer nodig Redactie

03 september 2018

08u50

Bron: AD 0 Nina kookt Meer dan 52 procent van mannen tussen de 40 en 70 jaar oud heeft te maken met erectiestoornissen. Als oplossing wordt vaak naar Viagra gegrepen, maar volgens Grieks onderzoek is een gezonde leefstijl op middelbare leeftijd het echte reddingsmiddel.

De studie werd deze week gepresenteerd op de European Society of Cardiology conferentie in München. Gedurende de presentatie werd duidelijk gemaakt dat het wekelijks consumeren van negen eetlepels olijfolie, dertien porties groente, zes stukken fruit, drie keer vis en tweemaal bonen, het risico op erectiestoornissen met 40 procent kan verminderen.



Dit geldt echter alleen als dit dieet op middelbare leeftijd al wordt gevolgd. Het eetpatroon, ook wel het mediterraan dieet genoemd, helpt bij het behoud van een gezond hart en zuivert de bloedvaten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Athene en bestudeerde 670 Griekse mannen met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. Hoofdonderzoeker Dr. Christina Chrysohoou laat in een gesprek met de Daily Mail weten dat slechts 20 procent van deze groep last had van erectiestoornissen, wat ver beneden het gemiddelde van 52 procent is. "Viagra heeft slechts een kortdurend effect en is geen langetermijnoplossing. Wat we vonden, is dat het mediterraan dieet een positief effect heeft op de bloedvaten en het helpt mannen hun seksuele functie te behouden", aldus Chrysohoou. "Hierdoor draagt dit dieet bij aan een actief en medicijnvrij liefdesleven tot ver in de 60 en 70."