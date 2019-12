Met deze tips maak je gemakkelijk je gourmetstel schoon AD.nl

25 december 2019

12u23

Bron: Zoë de Jong 0 Nina kookt Gourmetten tijdens het kerstdiner is populair in België. Maar hoe krijg je de volgende ochtend dat gourmetstel weer schoon? Culinair schrijfster Jet van Nieuwkerk geeft tips om het weer spic en span te krijgen.

1. Meteen schoonmaken

“Het vergt enige discipline, maar maak na het gourmetten meteen je gourmetstel schoon. Als je wacht tot de volgende dag gaat alle viezigheid er moeilijker vanaf en gaat je huis stinken. Wel eerst even uitzetten natuurlijk. Haal met een stuk keukenpapier het overtollig vet en vuil weg. Daarna kun je gemakkelijk met een lauwwarm doekje en wat schoonmaakazijn het gourmetstel schoonmaken.”

2. Pannetjes in de vaatwasser

“Naar die vieze pannetjes hoef je niet meer om te kijken. Die kunnen gewoon de vaatwasser in.”

3. Grillplaat 's nacht laten weken

“De grillplaat hoeft je niet te schrobben en te boenen. Doe de grillplaat in een plastic tas of vuilniszak met wat sop en ammoniak en laat hem een nacht buiten weken. De volgende ochtend kun je hem gemakkelijk afspoelen en is je grillplaat weer zo goed als nieuw.



Je grillplaat langer mooi houden? Dat kan. Door voorzichtig te doen met de anti-aanbaklaag op de grillplaat houd je je gourmetstel langer goed. Gebruik géén schuursponsjes of ovenreinigers, anders plakt al je eten de volgende keer aan je grillplaat.”