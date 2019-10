Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met deze superieure champignonsaus bij je stukje wild blaas je iedereen van tafel Aangeboden door Lidl

14 oktober 2019

12u00 0 Nina kookt Even belangrijk als een lekker stukje vlees is een sublieme saus voor erbij. En als je wild klaarmaakt, ligt de lat wel heel hoog. Dan komt deze champignonsaus goed van pas: een echte klassieker, maar nu extra romig en extra pittig gemaakt.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 fazantfilets

400 g spaghetti

1 sjalot, gesnipperd

500 g oesterzwammen

250 g bio kastanje champignons, in partjes

enkele takjes verse tijm

1/2 blokje kippenbouillon + 200 ml water

50 ml witte wijn

3 el mascarpone

2 el mosterd

1 tl currypoeder

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 160°C. Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water.

2. Bak de fazantfilets in een ovenbestendige pan in boter langs alle kanten goudbruin en krokant. Dek de pan af met aluminiumfolie en zet 8 minuten in de oven. Scheur de oesterzwammen in hapklare stukken en bak ze, samen met de tijm, in boter goudbruin. Kruid met peper en zout. Houd warm.

3. Fruit de sjalot in boter glazig. Voeg de kastanje champignons toe en bak goudbruin. Kruid met het currypoeder. Los het bouillonblokje op in het kokend water. Blus de pan met champignons met de witte wijn en de kippenbouillon. Laat enkele minuten zachtjes inkoken. Mix alles glad en haal door een fijne zeef. Doe de saus opnieuw in de pan en roer er de mascarpone en mosterd onder. Laat nog even doorwarmen. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

4. Verdeel de pasta mooi over de borden. Leg er een fazantfilet bij en schep er de oesterzwammen over. Werk af met de romige champignonsaus.

TIP: Bewaar paddenstoelen niet bij sterk ruikende groenten zoals prei en ui. Paddenstoelen nemen namelijk gemakkelijk geurtjes over.

Wist je dat je ook wild kan verwerken in kroketjes? Lees het recept hier.

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!