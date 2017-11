Elke dag vers Gesponsorde inhoud Met deze simpele ingreep geef je die klassieke waterzooi véél meer smaak Aangeboden door Lidl

Niks schreeuwt winter als een dampend bord waterzooi, Belgische comfort food pur sang. Om het prachtige gerecht - met een zelfgemaakte roux! - meer pit en karakter te geven, doen we één simpele ingreep. Vervang de kip door wilde parelhoen en dan: smullen!

Wat heb je nodig?

1 parelhoen

1 blokje kippenbouillon

1 wortel, in schijfjes

250 g spruiten, gehalveerd

2 uien

200 g champignons

2 stengels prei, in ringen (bewaar het groen)

250 g krielaardappelen, in partjes

scheutje room

2 el gehakte peterselie

enkele takjes tijm

40 g bloem

40 g boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snipper 1 ui en pel de andere. Leg de parelhoen samen met de ui en het groen van de prei in een grote pot. Schenk er water bij tot alles onder staat. Kruid met een blokje bouillon, peper, zout en tijm en laat 1,5 uur koken. Haal de parelhoen uit het kookvocht en haal het vocht door een zeef. Pluk het vlees van de parelhoen.

2. Stoof de fijngesneden groenten aan in wat boter. Voeg het parelhoenvlees toe en giet er de bouillon bij. Voeg ook de aardappelen toe en laat pruttelen tot de aardappelen gaar zijn.

3. Kneed de boter met de bloem tot een koude roux. Voeg de roux beetje per beetje bij de waterzooi en roer om tot alles indikt. Voeg er de room bij. Breng verder op smaak met peper en zout. Bestrooi de waterzooi net voor het serveren met de fijngehakte peterselie.

Parelhoen op een totaal andere manier? Probeer hem dan zeker met spekjes en ananas!

