Met brownie- of vanillesmaak: eet eens hummus als dessert

13u30

Bron: Culy, Viva 0 Pinterest Nina kookt Hummus, de gekende pasta van kikkererwten met knoflook en olijfolie, doet het altijd goed aan de aperitieftafel. Maar wat als je de dip eens aan je desserten zou toevoegen? Het Amerikaanse bedrijf Delighted By Hummus creëerde een zoete hummus in smaken als brownie en vanille, en dat brengt ons op smakelijke ideeën.

Wie kikkererwten pureert en wat olijfolie en look toevoegt, krijgt heel snel en makkelijk een lekkere en gezonde dip. Maar die substantie blijkt zich ook perfecte te lenen tot een zoete variant, door bijvoorbeeld suiker, vanille en cacao toe te voegen (en de look achterwege te laten, dat spreekt).

Het Amerikaanse bedrijf Delighted by Hummus brengt potjes hummus op de markt met zoete smaken zoals vanille en brownie, die behalve gezonder dan pakweg een potje chocomousse ook nog eens vegan en glutenvrij zijn. "Je kan de zoete spread als dip gebruiken bij een dessert of uitsmeren tussen twee koekjes," legt Makenzie Marzluff van Delighted By Hummus uit. "Het is ook een gezond alternatief voor taartglazuur, die vaak vol suiker zit."

Voorlopig is de hummus enkel in Amerika te verkrijgen, maar het idee kan wel als inspiratie dienen om zelf aan de slag te gaan met zoete hummus. Zin om wat te experimenteren? Wij inspireren alvast met dit recept voor Snickers-hummus, voor de liefhebbers van (gezouten) karamel, chocolade en noten. Je kan de hummus als dip gebruiken en er bijvoorbeeld chocolate chip cookies in dopen, of de pasta gebruiken als zoete topping over een cake of taart. Smakelijk!

INGREDIËNTEN

Voor de chocoladehummus:

- 400 gram kikkererwten (uit blik of gedroogd)

- 1/3 kop pindakaas

- 5 eetlepels honing / ahornsiroop of een andere vloeibare zoetstof

- 4 eetlepels cacaopoeder

- 1 theelepel vanille-extract

- 1/4 kop water (voeg meer toe indien nodig)

Voor de karameltopping:

- 2 theelepels honing / ahornsiroop of een andere vloeibare zoetstof

- 2 theelepels tahini

- 1 eetlepel gesmolten kokosolie

- snuifje zout

- enkele druppels vanille-extract

Voor de afwerking:

geroosterde pindanoten, eventueel chocolade om erover te smelten of raspen

BEREIDING

- Spoel de kikkererwten goed af en laat uitlekken

- Doe de kikkererwten met de pindakaas, honing, cacopoeder, vanille-extract en water in een kom of keukenmachine en mix goed door elkaar tot je een romige massa krijgt. Proef of het zoet genoeg is.

- Doe de kikkererwtenpasta in een kommetje

- Maak nu de karameltopping, door de honing, tahini, kokosolie, zout en het vanille-extract met elkaar te vermengen. Voeg toe aan het kommetje met hummus.

- Werk af met in stukjes gehakte noten, chocoladeschilfers of gesmolten chocolade.

