Meloen verwerken in een dessert? Mix 'm tot mousse

07 september 2020

Een sappig stuk zongerijpte meloen is op zich al een smaakbommetje. De vrucht wordt dus vrij zelden verwerkt in bereide desserts. Wil je toch graag een culinaire creatie met meloen op tafel toveren? Deze eenvoudige mousse scoort gegarandeerd.



Wat heb je nodig (voor 4à6 personen)?

1 meloen

sap van 1/2 citroen

geraspte schil van 1 sinaasappel

2 el verse tijmblaadjes

200 ml room

2 blaadjes gelatine

70 g fijne suiker

70 g gemengde noten

4 el honing

Zo maak je het?

Week de blaadjes gelatine 5 minuten in koud water. Mix het vruchtvlees van de meloen samen met het citroensap en de suiker glad.

Verwarm enkele eetlepels van de gemixte meloen. Knijp de gelatineblaadjes uit en laat ze in het warme meloensap smelten. Roer dit door de rest van de gemixte meloen.

Klop de room lobbig en spatel dit onder het meloenmengsel. Giet het mengsel in 4 of 6 glazen en zet minstens 1 uur in de koelkast.

Verwarm intussen de oven voor op 180°C. Hak de noten grof en meng er de tijmblaadjes, de honing en geraspte sinaasappelschil onder. Schep alles op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 10 minuten in de oven. Schep af en toe om. Laat daarna afkoelen.

Werk de meloenmousse voor het serveren af met de notencrunch en een extra takje tijm.

