Mekka voor chocoholics: Tony’s Chocolonely opent chocoladerestaurant in Amsterdam Stéphanie Verzelen

29 juni 2020

Vanaf 1 juli staat Amsterdam mee bovenaan op onze citytrip-to-dolijst en dan vooral om er de nieuwe Tony's Chocolonely Chocolate Bar te bezoeken. In de Beurs van Berlage zet het chocolademerk met een hart hun chocoladecreaties letterlijk op de kaart. Het interieur gaat volledig in het typische Tony's-blauw en -rood gehuld en op het menu staan gerechten die vrijwel altijd op een of andere manier een vleug(je) cacao bevatten.

Vanaf 1 juli staat Amsterdam mee bovenaan op onze citytrip-to-dolijst en dan vooral om er de nieuwe Tony's Chocolonely Chocolate Bar te bezoeken. In de Beurs van Berlage zet het chocolademerk met een hart hun chocoladecreaties letterlijk op de kaart. Het interieur gaat volledig in het typische Tony's-blauw en -rood gehuld en op het menu staan gerechten die vrijwel altijd op een of andere manier een vleug(je) cacao bevatten.

Bieterballen met chocolade

Natuurlijk vind je er chocolade an sich in overvloed, daar zorgen de taps waar chocolade uit stroomt onder andere voor. Maar je smult er ook van creatievere cacaocreaties. De zoete Tony's Burger is een klepper van jewelste: broodjes van zachte haverchocoladekoek, een ‘eitje’ van marshmallow, een saus van karamel en witte, melk- of pure chocolade erbovenop. Ook leuk zijn de ‘bieterballen’ met mosterd en, o ja, gesmolten chocolade.

Iets meer klassieke chocoladelekkernijen ontbreken natuurlijk niet op de kaart. Er is de shortbread van pecan, karamel en zeezout, geïnspireerd door Tony's bestverkochte chocoladereep. Er zijn s’mores, de Amerikaanse kampvuurklassieker met gesmolten marshmallow en pure chocolade tussen twee biscuitjes. En er zijn bubbelwafels. Toch niet zo’n zoetekauw? Dan heb je er ook keuze uit tosti's, vegaburgers of wraps. Yep, wij voelen de keuzestress ook al.