Meer variatie en verrassing in je bord? 5 tips om je culinaire week te plannen

10u00 0 Nina kookt Mama / papa, wat eten we vandaag? Iedereen herkent die vraag, toch? Wie de kriebels krijgt van deze dagdagelijkse vraag, helpen we graag een handje. Met de volgende vijf tips stel jij je weekmenu volgende week op zonder al te veel moeite. Ready, set, cook!

Tip 1: Scan, print, knip en scheur

Kookboeken, magazines, blogs, ... Als je jouw ogen openhoudt, vind je overal inspiratie om gevarieerd te koken. Belangrijk is wel dat je al die inspiratie gestructureerd bijhoudt, zodat je weet waar je wat kan vinden wanneer je het nodig hebt. Maak bijvoorbeeld een mapje ‘Weekmenu’ op je computer of een inspirerend prikbord op Pinterest. Of pak het lekker ouderwets aan: scan, print, knip en scheur. Verzamel al je recepten in een leuke doos en laat een onschuldige hand er elke week vijf, zes of zeven uittrekken.

Tip: Veel supermarkten bieden gratis kookmagazines aan. Check bijvoorbeeld Simply You van Carrefour. Je vindt het magazine maandelijks aan de kassa van je favoriete supermarkt.

Tip 2: Kook met én voor elkaar

Het is niet omdat jij de kok(in) des huizes bent, dat je ook alle recepten moet bedenken. Vraag culinaire inspiratie aan je partner, kinderen, ... Zo vermijd je ineens het gemopper van je huisgenoten als je iets op tafel zet dat ze niet lusten. En geef toe: niks leukers dan elkaars lievelingsgerecht klaarmaken, toch? Organiseer je een etentje? Laat iedereen dan iets meebrengen. Zo leer je in een handomdraai weer wat nieuwe ingrediënten en gerechten kennen.

Tip 3: Vaste dagen

Sommigen vinden het leuk om in thema’s te koken. Bijvoorbeeld: maandag pastadag, woensdag stoempdag, vrijdag visdag. Het klinkt misschien eentonig, maar dat is het allesbehalve. Binnen je gekozen thema kan je namelijk eindeloos variëren. Wat dacht je bijvoorbeeld van gnocchi met gehakt, macaroni met pancetta of spaghetti al limone op maandag pastadag? Themadagen zijn trouwens héél populair bij kinderen. Het biedt hen een extra houvast tijdens hectische schooldagen en geeft de kleintjes elke week iets om naar uit te kijken.

Tip 4: Keep it simple!

Kook met basics uit je voorraadkast (bv. pasta, rijst, quinoa, ...) en vul die aan met seizoensverse extra’s. Ga in de herfst bijvoorbeeld voor aardpeer, andijvie, kool, knolselder, paddenstoelen, pastinaak of pompoen. Vul je fruitmand met druiven, mandarijnen, noten en zet eens een lekker stukje wild op je menu. Geen idee wat er seizoensvers is? Laat je inspireren door de promo’s van je favoriete supermarkt.

Tip: vergeet geen restjes te verwerken in je gerechten. Wie voor vijf dagen koopt, heeft vaak genoeg voor zeven dagen.

Tip 5: Bestel een maaltijdbox

De populariteit van maaltijdboxen blijft stijgen en dat is geen wonder, want het is ongelooflijk lekker, snel en eenvoudig. In één box vind je alle ingrediënten om een week lang gevarieerd te koken. Zo win je niet alleen kostbare tijd, maar kook je vaak ook met meer afwisseling en gezonder. Laat je eens inspireren door de simply you box van Carrefour. Je ontvangt nu zelfs 10 euro korting op je eerste bestelling!