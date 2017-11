Elke dag vers Gesponsorde inhoud Meer knus samen tafelen? Met de recepten van Let's Hygge breng je de Deense gezelligheid in huis Aangeboden door Lidl

12u00 0

Altijd honger maar niet altijd inspiratie? Foodie Files to the rescue. Elke maand deelt een bekende food blogger zijn keukengeheimen en elke week krijg je een nieuwe, inspirerende receptvideo. Deze maand gaan we voluit voor hygge, je weet wel, die gelukzalige Deense gezelligheid. Met de recepten van Ine en Michiel, de creatievelingen achter foodblog Let's Hygge lukt dat zeker, want zij creëren al hun gerechten met het oog op knus samen tafelen. Check alle foodies en hun recepten op www.foodiefiles.be!

Lidl