Meer groenten eten in uw kot? Deze 3 gerechten zijn snelle en smakelijke vitaminebommen

30 april 2020

08u00 0 Nina kookt Stonden er de voorbije weken te vaak hamburgers of andere vettige lekkernijen op het menu? Laat je inspireren door de #kookinuwkot-challenge en experimenteer met groenten. Deze 3 snelle gerechten zorgen voor een vitamineboost op je bord.

1. Voor de hipster: bulgursalade met rode quinoa en gierst

Ingrediënten

• 100 g bulgur

• 15 g rode quinoa

• 35 g gierst

• 60 g gekookte kikkererwten

• 1 ui, gesnipperd

• 2 el extra vierge olijfolie

• 1 courgette, in blokjes van 1 cm

• ½ el Knorr Vloeibare Bouillon Groenten

• 1 tl fijngehakte verse gemberwortel

• 20 g verse platte peterselie, alleen de blaadjes

• eventueel 1 tl mosterd of wasabi naar smaak

Bereidingswijze

1. Kook alle granen in kokend water. Koel af onder stromend koud water, voeg de kikkererwten toe, laat alles uitlekken en zet opzij.

2. Verwarm de extra vierge olijfolie in een pan en bak de ui ongeveer 7 minuten op een laag vuur. Voeg de helft van de courgetteblokjes toe en bak 4 à 5 minuten mee.

3. Pureer de rest van de courgette samen met de vloeibare bouillon en roer het door de gebakken ui en courgetteblokjes in de pan. Laat alles 3 à 4 minuten sudderen en daarna een beetje afkoelen.

4. Voeg de gehakte gember toe. Meng met de granen en garneer met de peterselieblaadjes. Serveer de bulgursalade met rode quinoa en gierst direct of bewaar tot gebruik in de koelkast.

2. Voor de drukbezette chef: asperges en trostomaatjes uit de oven

Ingrediënten

• 500 g witte of groene asperges

• 150 g oranje en rode kerstomaatjes aan de tros

• 1 ½ el olijfolie

• 1 el citroensap

• Peper

• 125 g verse mozzarella light

• Knorr Vloeibare Bouillon Groenten

• Bulgur

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor tot 200°C.

2. Schil het onderste derde van de asperges en breek of snijd het onderste stugge stukje eraf.

3. Verdeel de groenten over een met bakpapier beklede bakplaat. Roer een eetlepel vloeibare bouillon, de olijfolie en het citroensap door elkaar en voeg peper toe. Druppel het olijfoliemengsel over de groenten en schep alles goed om zodat alle groenten bedekt zijn met olie. Doseer naar smaak.

4. Bak de groenten 10 minuten in de voorverwarmde oven. Neem de bakplaat uit de oven en pluk de mozzarella boven de groenten in stukken.

5. Maak de bulgur klaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

6. Verdeel de groenten op een bord samen met de mozzarella en serveer met bulgur.



3. Voor de mediterraanse fijnproever: pastasalade met gegrilde groentjes en romige pesto rosso

Ingrediënten

• 300 g fusilli

• ½ courgette

• ½ gele paprika

• ¼ rode ui

• 12 hele kerstomaten

• Verse basilicumblaadjes

• Een handvol rucola

• Olijfolie om te grillen

• Zout en peper

• 4 eetlepels Hellmann’s Pesto Rosso-saus

Bereidingswijze

1. Snijd de courgette in plakjes, verwijder de zaden van de gele paprika en snijd ook in plakjes. Snijd de ui fijn.

2. Besprenkel de courgette, paprika en kerstomaten met olijfolie. Breng op smaak met zout en peper en bak op een hete grill.

3. Roer de groenten onder de gekookte fusilli, voeg ui, verse basilicum en rucola toe.

4. Werk af met Hellmann’s Pesto Rosso Saus en dien op.

Wil je meer groentjes op het menu of zoek je nog culinaire inspiratie voor elke dag? Doe mee aan de #kookinuwkot-challenge. Vink een vakje uit de receptenbingo hieronder af, haal je innerlijke chefkot boven en deel foto’s van je gerechten op social media met de hashtag #kookinuwkot.