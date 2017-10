McDonald's experimenteert met vegan burger, maar je moet er wel voor op reis ND

11u17

Bron: Metro UK, Veggie Athletic 0 McDonald's Nina kookt Vegetarisme en ook veganisme zit in de lift, een hype waar hamburgertent McDonald's ironisch genoeg op wil inspelen. De fastfoodketen lanceerde de McVegan met vegan frietjes in Finland, een proefproject dat ze mogelijk willen uitbreiden als het succesvol blijkt.

Overtuigd veganist, maar stiekem af en toe een onweerstaanbare drang naar een vette hamburger? Toegeven aan dat guilty pleasure zonder je veganistisch eetpatroon in de war te sturen, kan nu even tijdelijk in Finland. Daar lanceert McDonald's de McVegan, die voorlopig enkel in een vestiging in Tampere in het zuidwesten van Finland verkrijbaar is tot eind november. Daarna zal de keten de burger evalueren en beslissen of die ook in andere landen gelanceerd zal worden.

Vegan frietjes

De McVegan is gemaakt op basis van soja, en wordt verder belegd met tomaten, salade en een vegan sausje. Je kan er ook vegan frietjes bij bestellen, die gebakken werden in plantaardige olie. "Tot hier toe zijn de reacties op de burger positief, dus we zien dit proefproject rooskeurig in," aldus de Finse marketing director van McDonald's, Chritsoffer Rönnblad. Wie zelf wil proeven kan nog tot 21 november in Tampere in Finland te recht, of in het andere geval hopen dat de burger ook naar ons land komt overgewaaid.

100% vegaaninen McVegan vain 3 €, saatavana Tampereen McDonald's-ravintoloista huomenna 4.10. klo 10.00 alkaen! Mättö kuuluu kaikille. #mcvegan #vegan #whatveganseat 423 Likes, 37 Comments - McDonald's Suomi (@mcdonaldssuomi) on Instagram: "100% vegaaninen McVegan vain 3 €, saatavana Tampereen McDonald's-ravintoloista huomenna 4.10. klo..."