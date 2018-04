Matcha tot strawberry: de margarita cocktail heruitgevonden Jente Hautekeete

17 april 2018

17u11

Bron: Culy, Cocktailicious, Cointreau 1 Nina kookt Dit jaar blaast de margarita cocktail zeventig kaarsjes uit en met het goede weer van deze week laten we die verjaardag niet zomaar voorbij gaan. We zochten drie variaties uit op de klassieke margarita, om vanavond nog uit te proberen.

Matcha margarita

Wat heb je nodig: 3 cl Cointreau, 5 cl tequila, 2 cl vers limoensap en ½ menglepel matcha, de groene Japanse thee in poedervorm.

De bereiding van deze cocktail is zo makkelijk als het maar kan zijn. Je hebt geen blender nodig maar wel een cocktailshaker. Vul de shaker met ijs en giet alle ingrediënten erin, schudden maar! Serveer de cocktail in een whiskyglas versierd met een schijfje limoen.

Aardbei margarita

Wat heb je nodig: 3 cl tequila, 1.5 cl Triple sec, 1 cl suikersiroop, sap van een halve limoen, 5 aardbeien. Voor de garnering: limoensap, grenadine, zout, aardbei.

Wil je een mooi rood zoutrandje op je glas, dan doe je dat best van tevoren. Een leuke tip is om grenadine bij het limoensap te mengen, zo krijg je een mooi rood zoutrandje dat past bij de cocktail. Snij hierna de aardbeien in stukjes en gooi ze in de blender. Voeg het limoensap, de tequila en suikersiroop eraan toe en mixen maar! Wil je er een iced margarita van maken dan kan je eventueel een glas ijsblokjes toevoegen voor je begint te mixen. Giet de cocktail uit in een stijlvol margarita glas en garneer met een aardbei of limoenschijfje.

Frozen margarita

Wat heb je nodig: 9 cl limoensap, 6 cl tequila, 3 cl Grand Marnier, ijsblokjes. Voor de garnering: limoensap, zout, schijfje limoen.

Dit is een kleine twist op de klassieke margarita en ook weer super makkelijk te maken. Doe het ijs, de tequila, sinaasappellikeur en limoensap in een blender. Mix alles tot het ijs is fijngemalen en volledig gemend is met de andere ingrediënten. Dop de top van het glas in limoensap en daarna in zout. Giet de cocktail in het glas en garneer met een limoenschijfje.