Mannen snacken in tegenstelling tot vrouwen net mínder als ze down zijn

26 maart 2018

12u48 1 Nina kookt Grijp je bij neerslachtigheid ook meteen naar snacks, zoetigheid en ander troostvoedsel? Dan ben je wellicht een vrouw. Uit een onderzoek van Saskia Wouters aan de Open Universiteit in Heerlen blijkt namelijk dat mannen net minder eten als ze zich niet goed in hun vel voelen. Bij vrouwen is dat effect niet te zien.

Voor haar promotieonderzoek naar snacken tussen de maaltijden door maakte Wouters gebruik van een app op de telefoon. Deze ‘snackimpuls-app’ gaf tien keer per dag een piep op willekeurige tijdstippen. De deelnemers vulden op dat moment vragen in over hun stemming, de situatie waarin ze verkeerden en hun eet- en drinkgedrag sinds de vorige piep. Het onderzoek vond plaats tijdens zeven opeenvolgende dagen. Het leverde 15.000 beschrijvingen op van emoties, stress en snackgedrag. Wouters analyseerde de resultaten en keek daarbij naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Gewoonte

Opvallende conclusie is dat mannen niet méér snacken als ze down zijn, maar juist minder. Bij vrouwen zag Wouters dat verschijnsel niet. Mannen en jongvolwassenen (20-30 jaar) snacken juist meer als ze zich wél goed voelen. Verder blijken laag- tot middelbaar opgeleiden te snacken uit gewoonte. Hoe sterker de gewoonte, hoe meer calorieën mensen tot zich nemen.

Snacken dempt wel het negatieve gevoel als mensen gestrest zijn, zag Wouters. Dit dempende effect wordt niet teruggevonden bij de onderzochte voedingsstoffen. Integendeel, stelt de onderzoeker: de hoeveelheid geconsumeerde koolhydraten vertoont juist een versterkend effect op de ‘negatief affectieve stressreactiviteit’. Oftewel: hoe meer koolhydraten je hebt genuttigd sinds de vorige piep, hoe hoger de negatieve gemoedstoestand in reactie op gebeurtenisgerelateerde stress.