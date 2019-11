Kazen van bij Ons Gesponsorde inhoud Mannen met smaak en karakter: achter de schermen bij Spéciale Belge Advertorial van Kazen van bij ons

25 november 2019

08u00 0 Nina kookt In het groen kwartier in Antwerpen openden vier vrienden in 2018 Spéciale Belge Taproom. Davy, Uwe, Bavo en Kobe bouwden de aanvankelijk oude loods om tot een hedendaags biercafé.

De naam van het café verwijst naar een biertype dat in het begin van de 20ste eeuw uit een wedstrijd is ontstaan. “In België wilde men het lokale, dorpse bier veredelen zodat het de concurrentie kon aangaan met Britse, Duitse en Tsjechische importbieren.” Zo ontstond Spéciale Belge, een amberkleurig bier van hoge gisting dat vergelijkbaar is met de Britse Pale Ale. De Koninck en Palm zijn hiervan de meest bekende voorbeelden. “In ons café willen we iets anders bieden dan de bekende bieren die de meeste cafés schenken. Iets anders ook dan de voornamelijk buitenlandse bieren die gespecialiseerde cafés in Antwerpen op de kaart zetten”, zegt Davy. “Smaken staan bij ons voorop. Onze klanten ontdekken hier nieuwe bieren én smaken.” Authenticiteit is de basis van alles. “Wij willen geen eenheidsworst aanbieden, maar gaan op zoek naar kleine lokale pareltjes die minder vanzelfsprekend zijn”, zegt Davy.

De perfecte match

Bij Spéciale Belge staat de smaak centraal. “We vragen aan onze klanten om zich open te stellen voor nieuwe smaken”, stelt Kobe. “En dat geldt ook voor foodpairing. Kaas en bier zijn juweeltjes om te combineren: soms zoeken we contrast, soms harmonie. Belangrijk voor een lekkere combinatie is het vinden van de juiste balans.”

ORVAL & BRUXELLENSIS

“Orval-kaas combineren met Orval-bier is oké”, zegt Davy. Hij gaat echter voor Bruxellensis, een bier van Brasserie de la Senne. “De kaas van Orval verzacht de bitterheid van het bier, waardoor de andere smaken in het bier ook meer naar voren komen.”

PÈRE JOSEPH & GULDENBERG

Uwe koos voor de combinatie van een abdijkaas en een abdijbier. “Deze twee samen is echt een match made in heaven.”

FLANDRIEN GRAND CRU & OUD BRUIN

Bavo gaf de voorkeur aan een combinatie van Flandrien Grand Cru met Oud Bruin van ’t Verzet. “Ik koos ervoor om een pittige kaas te combineren met een fris-zurig bier. Door de pittige smaak van de Flandrien wordt de zurige smaak wat gebroken en komen de andere smaken in het bier beter door. Hierdoor creëer je eigenlijk een nieuwe smaak.”

BRUGGE APÉRO KRUIDEN & SCHUPPPENBOER GRAND CRU

Kobe koos voor de combinatie van een zachte, pittige kaas met een zoet bier. “Met deze combinatie proef je het ziltige van de kaas en het zoete van het bier, waardoor de kruidigheid meer opvalt. Ik kan het zeker aanraden als aperitief.”

GREVENBROECKER & CUVÉE JEUN’ HOMME

De uitgesproken smaak van deze blauwgeaderde kaas past perfect bij het frisse zurige van dit volmondige bier. Deze combinatie kunnen de vier biersommeliers zeker smaken.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.