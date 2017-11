Makkelijke maandag: snelle noedelsalade à la Nathalie Meskens Redactie

17u05 0 Bram Debaenst Nina kookt Ze zag er plots zo goed uit: stralend, sportief en goed in haar vel. Nathalie Meskens kreeg zoveel vragen over haar transformatie dat ze nu haar geheim deelt in een receptenboek. “Gezonder, maar nog steeds even lekker eten!” En wij mogen de hele week iedere dag één receptje met jullie delen. Smakelijk!

Zwarte rijstnoedelsalade

Bram Debaenst

voor 2 personen

20 min.

Ingrediënten

- 200 g zwarte rijstnoedels

- 2 wortelen

- 1/4 broccoli

- 1 (kleine) pastinaak

- 50 g pijnboompitten

- 1 avocado, in blokjes gesneden

- 1 citroen, à vif gesneden

- halve mango, in blokjes gesneden

- 5 plakjes sushigember, in stukjes gesneden

- 1 chilipeper, fijngehakt *

- 4 groene asperges

*als je niet van spicy houdt, mag je de chili weglaten of haal je de zaadjes uit de chili

Bereiding

Kook de rijstnoedels. De kooktijd is per merk verschillend dus check even op de verpakking.

Blancheer de wortelen, broccoli en pastinaak een vijftal minuten om ze daarna te grillen op de tepanyaki (of in een pan).

Snij de groenten in schuine blokjes.

Rooster de pijnboompitten in een beetje olie op een hoog vuur. Van zodra ze een bruine kleur krijgen, haal je ze uit de pan en laat je ze uitlekken op keukenpapier.

Leg de rijstnoedels op een groot bord. Voeg dan alle groenten toe rondom rond, en in het midden de avocado, citroen, mango, gember en chili.

Strooi de pijnboompitten over het gerecht.

Als je het serveert, giet je de miso-tahindressing erover heen.

Tip

Je kan deze salade met koude noedels eten, maar lauw is het ook lekker.

‘Plan Boost’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 24,99 euro. Meer informatie vind je op de website.