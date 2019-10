Makkelijk en gezond als lunch: Loïc maakt twee soorten toast VW

01 oktober 2019

12u02

Bron: VTM Zot van koken 0 Loic VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: twee soorten toast.

Meer recepten vind je op VTM Koken.

Ingrediënten:

- 2 rode puntpaprika’s

- 200g edamame bonen

- hazelnootolie

- diepvrieserwten

- 1 sjalot

- verse munt

- platte peterselie

- 1 citroen

- zuurdesembrood

- 1 bol burrata

- 100g verse geitenkaas

- 100g gemarineerde ansjovis

Bereiding:

1. Blaker twee rode puntpaprika’s zwart op een vuur.

2. Haal het vlies van de boontjes.

3. Breng op smaak met peper, zout en hazelnootolie.

4. Laat 10min marineren.

5. Laat de paprika’s 5min verder garen in een kom.

6. Blancheer de erwten 2 à 3min in gezouten water.

7. Prak de erwten met een vork.

8. Snijd een halve sjalot fijn en voeg toe.

9. Snijd wat munt fijn en voeg toe.

10. Werk af met peper, zout en 2el olijfolie.

11. Haal het vel van de paprika’s en snijd ze fijn.

12. Voeg een halve sjalot toe.

13. Werk af met peper, zout en 2el olijfolie.

14. Voeg zeste van citroen toe.

15. Snijd 1el platte peterselie fijn en voeg toe.

16. Strijk het brood in met olijfolie en leg op de grill.

17. Beleg de ene toast met de erwten. Voeg burrata en de edamame bonen toe.

18. Werk de rode toast af met ansjovis en verse geitenkaas.

19. Voeg overal nog wat zeste van citroen toe.