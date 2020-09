Maakt de bolognese van De Monk z’n reputatie waar? Reviewer Lara: “Het was zo lauw dat de kaas weigerde te smelten” Lara Laporte

30 september 2020

14u24 2 Nina kookt Sinds september vorig jaar bezoekt Lara allerlei brasseries om er te proeven van kaasdraden, rode saus en slierten. Achteraf geeft ze haar ongezouten mening op haar blog Spaghetti Blogonaise. Speciaal voor NINA trekt ze nu langs de Vlaamse eethuizen die volgens de NINA-lezers de beste bolo serveren. Deze week op het menu? De Monk, waar je naar 't schijnt de lekkerste spaghetti van Brussel eet. Of het café die reputatie ook kan waarmaken? Alle andere reviews lees je hier

“Ik kan inmiddels al meerdere bekende spaghettirestaurants van mijn lijstje afvinken - zo bracht ik bijvoorbeeld al bezoekjes aan The Fox Club en Pee Klak - maar toch ontbreken er nog enkele grote namen. Deze week is de Monk aan de beurt, ook zo’n fenomeen waarover ik de DM’s niet kan bijhouden. De verwachtingen zijn hoog.

De Monk ligt op de hoek van het gezellige Sint-Katelijneplein in Brussel, waar het barst van de hippe eetgelegenheden, en is één van die typische bruine kroegen die roem vergaarde door zijn spaghetti. Het café is onderverdeeld in een bargedeelte vooraan en een ‘buffetruimte’ achteraan, die samen met de keuken de deuren opent vanaf 18 uur. Wij kwamen toevallig aan rond die tijd en waren verbaasd hoe snel de ruimte zich vulde. Er werd volop geschoven met tafels, stoelen en - a sign of the times - schermen van plexiglas. Al snel ontstond er een gezellige drukte met één gemeenschappelijk doel: proeven van de fameuze Monk-spaghetti.

De spaghet?

Ook al waren we er zo vroeg, toch moest ik best even wachten op de spaghetti. Geen probleem gezien de drukte, maar toen mijn bestelling dan uiteindelijk kwam, had ik het gevoel dat het bord toch al even had staan wachten. De spaghetti kwam duidelijk niet vers uit het water en oogde zelfs wat uitgedroogd. Dit werd bevestigd wanneer ik mijn eerste hap nam - alles was lauw. Zo lauw dat de kaas zelfs weigerde te smelten. Ik bestelde dan maar wat extra saus in de hoop dat deze het geheel wat zou kunnen opwarmen. En het hielp, maar toch: een lauwe bolo is niet hetzelfde als een heerlijk dampend bord dus uiteraard heeft dit de ervaring wel wat beïnvloed.

Ik vond de saus persoonlijk enkel naar vlees smaken. Pas op, ik hou van een vlezige saus, zeker met grote stukken gehakt zoals in deze, maar ik miste wat afwisseling. Het zoute overheerste, terwijl de perfecte bolo naar mijn mening belichaamd wordt door een goede balans tussen zout, zuur en een beetje zoet. Wie al deze smaken in zijn saus kan draaien, verovert mijn subjectieve hart. Als ’ie dan ook nog eens effectief warm geserveerd wordt, is het plaatje helemaal af. Sorry, Monk.

Samengevat?

Fans van een zoute, vlezige bolo met grote stukken gehakt zitten hier aan het juiste adres.

Speciaal voor NINA gaat Lara langs bij enkele Belgische eetadresjes om er spaghetti bolognese te proeven. Volgende week aan de beurt: café Den Trol in Schoten. Heb jij een aanrader die ze zeker moet uittesten? Of ben je overtuigd dat jouw favoriete restaurant de beste bolo serveert? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be. Wie weet sturen we Lara erop af.

