Maak je verse lasagne intenser en smaakvoller met deze simpele ingreep

02 maart 2020

Mamma mia, lasagne is misschien wel het beste dat de Italianen ooit bedacht hebben. Wij maken een ‘back to basics’-versie met een vleessaus die we drie uur lang laten sudderen, voor een lasagne die honderd keer intenser smaakt.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

16 lasagnevellen

500 g gemengd gehakt

1 ui, gesnipperd

1 dikke wortel, in blokjes

1 stengel selder, in blokjes

handvol basilicumblaadjes

200 ml rode wijn

200 ml vleesbouillon (1/3 blokje rundsbouillon + 150 ml heet water)

2 el volle melk

400 ml passata

Parmezaanse kaas

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Roerbak de ui met de groenten 10 minuten in olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak rul.

Blus met de rode wijn en laat de alcohol verdampen.

2. Voeg de bouillon en de passata toe. Breng aan de kook en laat op een laag vuur 3 uur sudderen. Giet er meer wijn of water bij als de ragù te droog wordt.

3. Kook de lasagnevellen gaar in licht gezouten water. Zet het vuur uit en roer de melk onder de ragù.

Verdeel 4 lasagnevellen over elk bord en schep tussen elk vel wat van de ragù. Werk af met basilicum en geraspte Parmezaanse kaas.

