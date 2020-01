Elke dag vers Gesponsorde inhoud Lunchbox te saai? Deze snelle muffins met groenten en feta zijn origineel én gezond Aangeboden door Lidl

23 januari 2020

12u00 0 Nina kookt Creatief zijn met je lunch buitenshuis is geen makkie. Tenzij je dit recept voor poepsimpele eiermuffins kent! Gebruik je favoriete ingrediënten, bereid ‘s weekends een grote portie voor en open daarna met plezier de hele week je boterhamdoos.

Wat heb je nodig? (voor 12 stuks)

9 eieren

120 ml melk

50 g zoete aardappel, in blokjes

50 g wortel, in blokjes

80 g pastinaak, in blokjes

80 g broccoli, in roosjes

100 g feta

2 el pesto kant-en-klaar

2 el verse tijmblaadjes

2 el fijngehakte peterselie

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Vet een muffinbakvorm in met olie. Verdeel alle groenten over een met bakpapier beklede bakplaat. Bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Hussel alles goed door elkaar en zet 20 minuten in de oven.

2. Kluts de eieren met de melk en breng op smaak met de peterselie, tijm, peper en zout.

3. Verdeel de groenten over de muffinvormpjes en breek er de feta over. Schenk er het eiermengsel bij en werk af met een lepel pesto.

4. Zet 20 minuten in de oven tot de eieren gestold zijn. Haal ze uit de oven en laat iets afkoelen. Haal de muffins uit de vormpjes en laat ze op een rooster helemaal afkoelen.

TIP: Je kan de afgekoelde muffins een paar dagen bewaren in een gesloten doos in de koelkast.

