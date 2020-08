Lunch sur l’herbe: Sandra Bekkari’s heerlijk verfrissende picknickmenu

Nina kookt Tover een onbezorgd en ­zomers vakantiegevoel in je eigen achtertuin, met een ­heerlijke picknicklunch. En als je de smaak te pakken hebt, dan sla je toch meteen je tent op? Dit zijn de favorieten van Sandra Bekkari voor een smakenfestival in de openlucht.

Bosbessen- icetea

Nog op zoek naar jouw signatuurrecept? Het maakt niet uit met welke thee je aan de slag gaat, zolang het maar een thee is die je lekker vindt. Zelf ben ik fan van fruitthee met bessen, of ‘forest fruits’, uit de biowinkel. Voeg wat citroen of limoen toe en werk af met bijvoorbeeld muntblaadjes en ijsblokjes. Zoeten doe ik met een beetje agavesiroop. Dat is wat vloeibaarder dan acaciahoning, waardoor het gemakkelijker oplost in koude dranken.

Ingrediënten voor 2 flesjes van 0,5 l:

• 1 l water

• 1 zakje biobosbessenthee (forest fruits)

• sap van 1 citroen

• 1 el agavesiroop

• handvol blauwe bessen (diepvries)

• enkele takjes verse munt

Bereidingswijze:

5 minuten + 1 uur afkoelen

1. Breng het water aan de kook en laat het theezakje erin trekken. Doe er de agave-

siroop en het citroensap bij.

2. Laat de thee volledig afkoelen in de koelkast. Werk af met wat blauwe bessen en een takje munt.

Tip:

Vries de blauwe bessen in. Zo worden het lekkere ijsblokjes die je drankje lekker koel houden tijdens je ­picknick.

Smoothie met bessen, banaan en aardbei

Hebben jullie er een nachtje in de tent op zitten? Even snel de keuken induiken voor een smoothie met diepvriesbessen, banaan, verse aardbei, afgewerkt met wat granola, noten, zaden en pitjes: wat een heerlijk frisse start van de dag.

Ingrediënten voor 2 smoothies:

• 2 bananen

• 6 verse grote aardbeien

• 150 g diepvriesbessen

• 200 ml ongezoete amandelmelk

Bereidingswijze:

10 minuten

1. Pel de bananen, verwijder de kroontjes van de aardbeien en mix samen met de diepvriesbessen en de amandelmelk tot een gladde smoothie.

2. Werk de smoothie af met nog wat vers fruit en granola voor een lekkere crunch.

Tip:

Ook ideaal als verfrissend ­tussendoortje. Dankzij de diepvriesbesjes blijft je smoothie lekker lang koel.

Fruit op een stokje

Bij de kinderen scoor je gegarandeerd met een vrolijk fruitspiesje. Handig uit het vuistje, maar vooral anders-dan-anders. Kunnen op je prikker: mooie stevige aardbeien, druiven, stukjes perzik of nectarine, watermeloen, een blauw besje hier en daar. Maak er een kleurrijke boel van!

Ingrediënten voor 4 spiesjes:

• 1 grote schijf watermeloen (om 8 bolletjes uit te steken)

• 8 aardbeien

• 4 satéstokjes

Bereidingswijze:

1. Steek rondjes uit de watermeloen met behulp van een uitsteekvormpje.

2. Prik afwisselend een rondje ­watermeloen en een aardbei op de satéstokjes.

Taboulésalade met geroosterde kikkererwten en avocadodressing

Haal het zuiden naar je tuin met een taboulésalade in een bokaal, of met minifrittata’s met olijfjes en zongedroogde tomaten, klaargemaakt in muffinvormpjes. ­Tomaten en avocado zorgen voor frisse kleurtjes, de smakencombo met mediterrane kruiden en olijfolie flitst je zo richting het zuiden, en kikkererwten en volkoren speltcouscous leveren goede eiwitten en koolhydraten aan. Op elk vlak een topper dus.

Ingrediënten voor 2 personen (2 bokaaltjes):

• 200 g volkoren speltcouscous

• 100 g kikkererwten

• ½ tl currypoeder

• 1 tl ras el hanout

• handvol verse bladpeterselie

• 10 zongedroogde tomaatjes

• 1 gele paprika

• 50 g walnoten

• 1 avocado

• 1 el Griekse yoghurt

• sap van ½ limoen

• 1 el olijfolie

• peper en zout

Bereidingswijze:

20 minuten

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook de speltcouscous beetgaar in gezouten water.

2. Schik de kikkererwten op een bakplaat met bakpapier en kruid ze met het currypoeder en ½ theelepel ras el hanout. Rooster ze zo’n 15 minuten in de oven. Snipper de bladpeterselie fijn. Halveer de zongedroogde tomaatjes.

3. Laat de couscous afkoelen en roer los met een vork, kruid met ½ theelepel ras el hanout en roer er de olijfolie, de zongedroogde tomaatjes en de fijngesnipperde bladpeterselie onder.

4. Verwijder de zaadlijst van de paprika en snij in blokjes. Hak de walnoten grof. Halveer de avocado, verwijder de pit, lepel er het vruchtvlees uit en mix het vruchtvlees samen met de Griekse yoghurt en het limoensap tot een gladde dressing. Kruid met peper en zout.

5. Giet de avocadodressing in een glazen bokaal. Lepel er de ­couscous ­bovenop, schik er dan de ­paprikablokjes, de walnoten en de ­geroosterde ­kikkererwten op.