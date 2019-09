Loïc maakt Siciliaanse caponata met aubergine VW

19 september 2019

12u00

Bron: VTM Zot van Koken 0 Loic VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: caponata.

Meer recepten vind je op VTM Koken.

Ingrediënten:

10 zwarte olijven

1 aubergine

1 sjalot

2 tenen knoflook

20 kerstomaten

1el kappertjes

rode wijnazijn

2 chilipepers

400g baby-inktvis

peterselie

1 citroen

1 ciabatta brood

basilicum

Bereiding:



1. Ontpit de olijven.

2. Laat 1el kappertjes weken in water om te ontzouten.

3. Snijd een aubergine in blokjes en kleur aan in olijfolie.

4. Snijd een sjalot en een teen look fijn en voeg toe.

5. Snijd kerstomaten fijn.

6. Voeg de kappertjes en olijven toe.

7. Voeg de kerstomaten toe.

8. Kruid af met peper.

9. Voeg rode wijnazijn toe en laat 10 min pruttelen op een laag vuur.

10. Blaker de chilipepers zwart.

11. Laat ze afkoelen in een kom met deksel.

12. Bak de baby-inktvis in olijfolie.

13. Snijd peterselie fijn en voeg toe.

14. Voeg zeste van citroen toe.

15. Kruid af met peper.

16. Haal het vel van de chilipeper en doe de pitjes eruit. Snijd fijn.

17. Smeer een ciabatta in met olijfolie en grill.

18. Smeer de rauwe look over het gegrilde brood.

19. Werk af met basilicum.