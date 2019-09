Loïc maakt salade met rode biet VW

17 september 2019

12u01 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: salade met rode biet.

Meer recepten vind je op VTM koken.

Ingrediënten

rode bieten

rode wijnazijn

1 el rietsuiker

tijm

laurier

1 teen knoflook

1 sjalot

1 kl zwarte peperbolletjes

1 steranijs

1 vanillestok

50ml druivenpitolie

balsamico azijn

1 bol buffelmozzarella

gerookte paling

rucola

basilicum

Bereiding

1. Borstel de rode bieten schoon om grond te verwijderen.

2. Kook ze.

3. Maak een bouillon van 2/3 water en 1/3 rode wijnazijn.

4. Voeg laurier en tijm toe.

5. Voeg steranijs en 1 kl zwarte peperbolletjes toe.

6. Snijd een sjalot en een teen look en voeg toe.

7. Voeg 1el suiker toe.

8. Voeg de bieten toe en laat 20 min koken.

9. Haal de zaadjes uit een vanillestokje.

10. Voeg 50ml druivenpitolie toe en roer los.

11. Doe wat bouillon in een steelpan op een hoog vuur.

12. Houd de bieten onder koud water en verwijder het vel.

13. Snijd de bieten in stukjes en voeg toe aan de steelpan.

14. Voeg balsamico toe.

15. Snijd de paling in stukjes.

16. Dresseer en werk af met basilicum.