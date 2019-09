Loïc maakt risotto met venkel VW

24 september 2019

12u00

Bron: VTM 0 Loic VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: risotto met venkel.

Meer recepten vind je op VTM Koken.

Ingrediënten:

2 venkels

1 sjalot

1 teen look

boter

geconcentreerde bouillon

witte wijn

risottorijst

ongepelde amandelen

citroen

munt

diepvrieserwten

parmezaanse kaas

Bereiding

1. Verwarm een oven voor op 180°C.

2. Snijd het loof van de venkel en haal de buitenste bladeren er af.

3. Snijd een halve venkel in dunne plakjes. Leg op ijswater.

4. Snijd een venkel in kwartjes en verwijder het hart.

5. Laat aanbakken in boter.

6. Kruid met peper en zout.

7. Dek af en laat verder breseren in de oven op 180°C.

8. Snijd een sjalot en een teen look fijn.

9. Snijd de venkel fijn en stoof alles aan in boter.

10. Rooster amandelen.

11. Voeg de risottorijst toe.

12. Voeg 1el bouillon toe en blus met witte wijn.

13. Voeg water toe. Dek af en laat 8 min koken.

14. Stamp de amandelen in de vijzel.

15. Giet de venkel af en kruid af met peper en zout.

16. Voeg olijfolie toe.

17. Voeg zeste en sap van een citroen toe.

18. Werk af met de amandelen en wat verse munt.

19. Voeg diepvrieserwten toe.

20. Maak de risotto smeuïg met boter, parmezaanse kaas en wat water.

21. Kruid af met peper en zout.

22. Serveer en werk af met loof en geroosterde amandelen.