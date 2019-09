Loïc maakt notenbrood met chutney en paté VW

18 september 2019

12u00

Bron: VTM 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: notenbrood met chutney en paté.

Meer recepten vind je op VTM Koken.

Ingrediënten:

125g rozijnen

500g bloem

4g droge gist

50g ongeraffineerde rietsuiker

2 eieren

75g boter

125g walnoten en hazelnoten

100ml wijnazijn

2 uien

tijm

laurier

paté

Bereiding:

1. Meng 500g bloem met een sufje zout, suiker en gist.

2. Voeg 75g boter toe.

3. Kneed alles tot een deeg.

4. Laat rozijnen weken in water.

5. Voeg een ei toe aan het deeg en laat het opnemen.

6. Voeg het water van de rozijnen toe.

7. Rooster 125g walnoten en hazelnoten op een middelmatig vuur en hak grof.

8. Voeg samen met de rozijnen toe aan het deeg.

9. Rol het deeg tot een bol en laat het 2u rijzen.

10. Snijd 2 uien in fijne ringen.

11. Laat glazig stoven in boter.

12. Breng op smaak met tijm, laurier, peper en zout.

13. Laat 10min stoven op een laag vuur.

14. Kneed de lucht uit het deeg en verdeel in vier.

15. Vet een bakvorm in met boter en leg er een bakpapier in.

16. Leg het deeg er in en laat minstens 1,5u rijzen in de koelkast.

17. Klop een ei los en wrijf het brood in met dorure.

18. Laat 40min bakken op 200°C.

19. Voeg witte wijnazijn toe aan de compote.

20. Rooster het brood.

21. Maak een salade van ijsbergsla, peterselie, witte wijnazijn, olijfolie, peper en zout.

22. Serveer.