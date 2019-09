Loïc maakt kruidenpuree met garnalen VW

20 september 2019

12u00

Bron: VTM Zot van Koken 2 Loic VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: kruidenpuree met garnalen.

Ingrediënten:

500g aardappelen

250g ongepelde grijze garnalen

1 ui

1 teen look

tijm

laurier

tomatenpuree

witte wijn

azijn

ei

dragon

peterselie

bieslook

Bereiding:

1. Schil en snijd de aardappelen en kook ze in zout water.

2. Pel de grijze garnalen.

3. Snijd een ui en een teen look grof.

4. Stoof de pantsers van de garnalen aan in olijfolie.

5. Voeg de ui, look, laurier en tijm toe.

6. Voeg 1kl tomatenpuree toe.

7. Blus met witte wijn.

8. Zet onder met water en laat 15min koken.

9. Snijd een handvol bieslook, platte peterselie en dragon fijn.

10. Giet de aardappelen af en stamp ze fijn.

11. Voeg boter en melk toe.

12. Kruid af met peper, zout en nootmuskaat.

13. Voeg de verse kruiden toe.

14. Doe een bodem azijn in een tas.

15. Vul 2/3e met net gekookt water.

16. Voeg een vers ei toe en zet een minuut in de microgolf op 600W.

17. Zeef de bisque.

18. Laat wat van de jus inkoken en meng er boter door.

19. Serveer en werk af met verse dragon.