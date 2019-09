Loïc maakt chicken wings VW

21 september 2019

12u26

Bron: VTM Zot van koken 0 Loic VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag: chicken wings.

Ingrediënten:

400g kippenvleugels

bakpoeder

¼ witte kool

¼ ijsbergsla

1 komkommer

2 wortels

1 tak groene selder

10 kerstomaten

bladpeterselie

zure room

witte wijnazijn

volle yoghurt

1 teen look

zeste van citroen

ciderazijn

hotsauce

honing

Bereiding:

1. Snijd de kippenvleugels in twee.

2. Kruid ze met peper, zout en voeg bakpoeder toe.

3. Leg ze 30min in de oven op 200°C.

4. Rasp een halve komkommer.

5. Rasp een teen look en voeg toe.

6. Voeg zout toe en laat het vocht uit de groenten komen.

7. Snijd wortel, selder, komkommer, kool, sla en peterselie fijn.

8. Hak alles met twee meseen en kruid met peper en zout.

9. Voeg olijfolie en witte wijnazijn toe.

10. Werk af met zure room.

11. Zet een bodem ciderazijn op het vuur.

12. Voeg 1el honing toe.

13. Voeg hotsauce toe en laat 5min inkoken.

14. Meng de uitgelekte look en komkommer met 2el volle yoghurt.

15. Kruid met peper en werk af met zeste van citroen.

16. Doe de hotsauce bij de kippenvleugels.

17. Serveer.