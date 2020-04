Lockdownlekkers: Deze 3 simpele recepten breng je zelfs zonder culinaire skills tot een goed einde Aangeboden door #kookinuwkot

30 april 2020

08u00 0 Nina kookt Er zijn zo van die dagen dat àlles mislukt. Maar met deze drie failproof gerechten garanderen we je dat er toch minstens één ding goed zal lopen. En laat ons eerlijk zijn: lekker eten is het enige dat echt belangrijk is, niet?

1. Voor de pastafanaat: easy-peasy spaghetti bolognese

Ingrediënten

• 2 uien

• 1 teentje knoflook

• 2 wortels

• 4 selderijstengels

• 2 el vloeibare margarine of olie

• 500 g gemengd gehakt

• 1 blikje (400 g) tomatenblokjes

• Knorr Vloeibare Bouillon Groenten

• 400 g spaghetti

• 50 g geschaafde Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de ui en de knoflook. Snijd de wortel en de selder in heel kleine stukjes.

2. Verwarm de margarine in een grote pan, voeg het gehakt toe en bak het ongeveer 4 minuten los. Doe vervolgens de groenten erbij en bak kort aan. Voeg peper toe.

3. Voeg nu de tomatenblokjes, 400 ml water en +- 2 el vloeibare bouillon toe. Laat de saus vervolgens op zacht vuur zo’n 45 minuten pruttelen. Roer geregeld om.

4. Kook ondertussen de spaghetti volgens de bereidingswijze op de verpakking.

5. Verdeel de spaghetti over 4 (warme) diepe borden, schep de saus erover en garneer met geschaafde Parmezaanse kaas.

TIP: Deze spaghetti bolognese kan je heel makkelijk vegetarisch maken door het vlees te vervangen door Le Gehackt Super Hâché van De Vegetarische Slager. Maak eerst de tomatensaus en voeg als laatste het Gehackt toe aan de saus. Laat ongeveer 5 minuutjes pruttelen. Smakelijk!

2. Voor de lunch: panini met kalkoen

Ingrediënten

• 2 ciabattabroodjes

• 8 lepels Hellmann’s Real

• 250 g kalkoenfilet

• 4 zongedroogde tomaatjes, fijngehakt

• 6 reepjes gegrilde rode paprika (op olie, uit blik of bokaal)

• 4 plakken Emmentalerkaas

• 1 lepel groene pesto

Bereidingswijze

1. Besmeer de ciabattabroodjes met de Hellmann’s Real. Leg de kalkoen, zongedroogde tomaatjes, gegrilde paprika en kaas erop en besmeer met pesto.

2. Toast de ciabatta tussen een grill of gewoon in de pan tot de broodjes goudbruin zijn en de kaas begint te smelten.

3. Voor de cool kid: de pretzeldog

Ingrediënten

• 315 g zanddeeg

• 8 Zwan hotdogworstjes, blik van 550 g

• 1 el gesmolten boter

• Grof zout

• Ketchup of mosterd om in te dippen

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven op 190° C. Verdeel het deeg over een licht met bloem bestoven oppervlak in een lange rechthoek van minimaal 36 cm lang en 20 tot 25 cm breed. Gebruik een scherp mes om het deeg in 7 lange reepjes te snijden.

2. Leg de reepjes op een licht geoliede bakplaat of bakpapier. Vouw elke andere strook. Plaats een hotdog op de platte stroken en plaats vervolgens de gevouwen stroken over de hotdog. Zo begint het weefpatroon. Vouw vervolgens de stroken die plat waren en plaats een 2e hotdog bovenop de andere stroken die nu plat zijn. Ga zo door met het weven van de andere Zwan-worstjes.

3. Als alle hotdogs in het deeg zijn geweven, snijd dan eventueel extra deeg rond de randen weg en probeer het deeg gelijkmatig over elke hotdog te verdelen. Bestrijk het deeg vervolgens met gesmolten boter en besprenkel met grof zout voor een pretzelsmaak.

4. Bak de pretzels met worstjes 25 minuten op 190 °C tot ze mooi goudbruin zijn.

5. Laat alles 5 minuten afkoelen en snijd in kleine vierkantjes. Serveer met ketchup en/of mosterd.

Zit jou soms ook alles tegen?