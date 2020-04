Lockdown lekkers: BV-kids koken hun favoriete gerecht

• zit in het eerste leerjaar

• staat supergraag in de keuken, post clipjes op mama’s instagram @Sofiedumont met hashtag #everythingkids

• “Ik ben zot van spek en eitjes. Normaal kies ik voor een zachtgekookt eitje. Maar hier wilde ik een gezichtje maken. De snorharen waren normaal met spaghetti.”

Voor 1 persoon • 10 minuten

• 1 ei • klontje boter • 2 reepjes gebakken spek (de oren) • ¼ van een plakje kaas (de snor) • 1 zwarte olijf (de ogen) • 1 kerstomaatje

Zo ga je te werk

1> Breek het ei in een kommetje. Klop los met een klopper of vork en doe er een snufje zout en peper bij.

2> Smelt boter in een pannetje en bak het ei.

3> Haal het roerei uit het pannetje en doe het in een klein kommetje of een rond uitsteekvormpje. Druk het eiermengsel goed aan. Keer om op een bord.

4> Snij de kaas in zes dunne reepjes, dat worden de snorharen van de haas. Snij de olijf in schijfjes en gebruik twee schijfjes als oogjes. Neem ten slotte een kerstomaatje, halveer het en gebruik één helft als neusje voor de haas.

5> Gebruik de gebakken spekreepjes als oortjes. Smakelijk!

Sóley Liv (9), dochter van chef-kok Dagny Ros:

• zit in het derde leerjaar

• houdt van schilderen en tekenen

• “Ik vind deze maaltijdsoep zo lekker dat zelfs mijn vriendjes dit gerecht kennen. Hen nodigde ik soms speciaal uit om noedelsoep te komen eten. Nu natuurlijk niet, maar het is de beste remedie tegen verkoudheid.”

Sóley maakt noedelsoep

Voor 2 personen • 45 minuten

• 1 grote ui, geraspt • 1 teentje knoflook, geraspt • 2 à 3 cm gember, geraspt • 1 sjalot, fijngehakt • olie of kokosvet • 1 groene appel, geraspt • 1 grote wortel, geraspt • 1 eetlepel zachte curry of vadouvan • cayennepeper (optioneel) • 1,5 l kippenbouillon • 400 ml gepelde, gehakte tomaten • 1 eetlepel tomatenpuree • 2 à 3 gedroogde of diepgevroren limoenblaadjes (optioneel) • 400 ml kokosmelk of -room • 300 g kippenstukjes • 6 à 8 zwarte peperbollen • zeezout en zwarte peper • 200 g noedels, bijvoorbeeld rijstnoedels • enkele takjes koriander als versiering

Zo ga je te werk

1>Neem een grote pot en fruit daarin de ajuin, knoflook, gember en sjalot glazig in olie.

2>Voeg de appel en wortel toe en bak die ongeveer 5 minuten tot ze zacht zijn. Voeg de curry en

cayennepeper toe en roer goed.

3>Voeg de kippenbouillon, tomaten, tomatenpuree en limoenbladeren toe en laat 15 minuten sudderen.

4> Voeg de kokosmelk toe en laat 2 minuten verder koken.

5> Doe de kippenstukjes erbij en laat sudderen tot ze gaar zijn, ongeveer 5 minuten. Kruid met peper en zout.

6> Kook de noedels gaar, giet af en laat afkoelen onder koud water.

7> Verdeel een grote hand noedels in soepborden. Lepel de soep erover en werk af met de koriander. Smakelijk!

Anna (15), dochter van Sandra Bekkari:

• zit in het derde jaar economie-wiskunde, haar hobby is volleybal

• is een heel grote fan van ovenschotels met een lekker korstje

• “Deze keer heb ik mijn favoriete ovenschotel helemaal zelf gemaakt en hij was zeker even lekker als die van mama. Misschien zelfs nog een tikkeltje lekkerder. (lacht)”

Anna maakt haar lievelingsschotel

Voor 4 personen • 45 minuten

• 600 g wortelen, in stukjes • 600 g zoete aardappelen, in stukjes • snuf madraskerriepoeder (supermarkt) • snuf kurkuma • 1 grote rode ui, fijngesneden • 2 teentjes knoflook, fijngesneden • 2 gele paprika’s, in stukjes • 500 g gemengd gehakt • snuf nootmuskaat • 2 preistengels, in halve ringen • 100 g gratinkaas, gemalen

Zo ga je te werk

1> Stoom de wortelen en zoete aardappelen gaar.

2> Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

3> Prak de zoete aardappelen en wortelen met een scheutje olijfolie tot puree. Kruid met het kerrie-

poeder, de kurkuma, peper en een snuf zeezout.

4> Stoof de ui, knoflook en paprika aan in olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak rul. Voeg vervolgens de prei toe. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.

5> Maak laagjes in een ovenschaal, bestrooi met de gratinkaas en zet 10 à 15 minuten onder de voorverwarmde grill.