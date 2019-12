Lifestyle-update: duo achter Wasbar en Chez Claire levert wijn aan huis & meer nieuwtjes Timon Van Mechelen

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer.

1. Café Costume en Marylène Madou bundelen de krachten

Business aan de buitenkant en feest aan de binnenkant: de Belgische print-designer Marylène Madou heeft 3 kleurrijke voeringen ontworpen die toepasbaar zijn op elk pak van het Antwerpse kostuumlabel Café Costume. Een selectie van handgeschilderde prints werd gekozen uit het archief en Madou herwerkte deze tot gedetailleerde prints met een mannelijke uitstraling. Je kunt kiezen tussen Paradise Jungle in groen, Shiro Bekko met koi vissen of Meandering Snakes met slangen.

Verkrijgbaar vanaf februari 2020. Er zullen ook een aantal limited edition accessoires beschikbaar zijn zoals pochetten en dassen.

2. Mediterrane food market opent in Brussel

Geïnspireerd door zijn etnische kruidenierswinkel, besloot eigenaar Kriakos om eind 2019 een nieuwe food market te openen, gewijd aan authentieke mediterrane smaken: Great Market. Gelegen nabij het Meiserplein doet deze ruimte van maar liefst 2.200 m2 zowel dienst als boetiek, traiteur en food court. De winkel bestaat uit een afdeling groenten & fruit -veelal biologisch, exotische en seizoensgebonden-, fijne kruidenierswaren, een beenhouwerij en een brood- & banketafdeling waar Libanees brood op traditionele wijze gebakken wordt. Liefhebbers van de mediterrane keuken kunnen terecht bij de traiteur, waar 2 chefs met verschillende roots elke dag nieuwe gerechten voorschotelen, bereid met verse producten.

Leuvensesteenweg, 650, 1030 Brussel. Elke dag open, behalve op woensdag. Meer info: greatmarket.be.

3. Bestel eens wijn aan huis

Weet je in de supermarkt nooit welke fles wijn te kiezen? Enter œnani, een wijnclub die je maandelijks 3 zorgvuldig uitgekozen wijnen aan huis levert. Een concept van Ona Rombaut en Arne Braeckman van de Gentse wijnbar ONA, en Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde of ‘De Jongens’ van Wasbar en Chez Claire. Bij elke box die je krijgt zit een mini-cursus met het verhaal achter de wijn, pairing-ideetjes, handige wijntips en wat extra sommelier-info. Zo leer je zelf ook nog wat bij én je drinkt altijd een topwijn. De boxen kunnen verzonden worden als een eenmalig of als een maandelijks cadeau.

€ 42,50 per maand. Meer info: oenani.be.

4. Levi’s introduceert een accessoirecollectie gemaakt door kwetsbare mensen in de samenleving

Jeansmerk Levi’s lanceert een accessoirecollectie in samenwerking met de Italiaanse sociale coöperatie Porto Alegre. Deze collectie wordt met de hand gemaakt van gerecycleerd denimoverschotten van Levi’s. Het handwerk wordt verricht door de mensen die begeleid worden door deze non-profit organisatie, zoals daklozen, personen met gezondheidsproblemen, migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Alle netto-opbrengsten van de verkoop van de collectie, die bestaat uit tassen en pennenzakken, worden rechtstreeks aan Coöperatie Porto Alegre gedoneerd. Coöperatie Port Alegre investeert de opbrengsten vervolgens in weer nieuwe projecten die de Porto Alegre gemeenschap zullen ondersteunen.

De collectie is zowel in de winkels als online te koop. Prijzen variëren tussen € 14,95 en € 39,99.

5. Essentiel Antwerp milieuvriendelijke en groenere denimproductie

Weinig jeansdragers zijn zich ervan bewust, maar dankzij het intensieve en vervuilende productieproces is denim erg slecht voor het milieu. Dat hebben ze ook bij Essentiel Antwerp begrepen. Ze hebben daarvoor de hulp ingeschakeld van een nieuwe producent die bijvoorbeeld met natuurlijke bleekmogelijkheden van ozongas werkt in plaats van met chemicaliën en liters en liters water.

Deze Spring Summer collectie van Essentiel Antwerp ligt vanaf eind januari in de winkel. Meer info: essentiel-antwerp.com.