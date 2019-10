Elke dag vers Gesponsorde inhoud Liefhebber van wild én kroketjes? Dit recept combineert beide lekkernijen tot een ware delicatesse Aangeboden door Lidl

07 oktober 2019

12u00 0 Nina kookt Wij, Belgen, houden van frietjes. Maar minstens zo veel houden we van kroketjes. En we houden ook van wild, echt heerlijk in de herfst. The best of both worlds? Deze krokante kroketjes van hinde.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g hindesteak, in stukjes

1 wortel, in blokjes

2 el peterselie, fijngehakt

1 ui, gesnipperd

3 el bloem

120 ml volle melk

2 plakken peperkoek

150 ml wildfond

100 g paneermeel

2 eieren

mosterd

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Bak de stukjes vlees goudbruin in olijfolie. Schep uit de pan.

2. Doe de ui en de wortel, samen met een klont boter in de pan en bak glazig. Roer er de bloem onder en laat 1 minuut al roerend bakken. Blus met de wildfond en breng aan de kook. Giet er de melk bij en breng opnieuw aan de kook.

3. Doe het vlees terug in de pan en brokkel er de peperkoek bij. Zet het deksel op de pan en laat 20 minuten op een zacht vuur pruttelen. Roer er de peterselie onder en kruid bij met peper en zout. Giet in een schaal en laat volledig, liefste een nacht, afkoelen.

4. Klop de eieren los en kruid met peper en zout. Neem een handvol koude ragout en vorm er een kroket van. Wentel de kroket eerst door het eimengsel en vervolgens door het paneermeel. Herhaal zodat de kroketten een stevige paneerlaag hebben. Doe hetzelfde met de rest van de ragout.

5. Bak de kroketjes in frituurolie van 170°C goudbruin. Serveer met wat mosterd.

Zot van wild? Probeer dan ook deze lasagne met everzijnragout.

