Lidl zet in op vegan en vegetarisch aanbod: Belg eet steeds minder vlees Margo Verhasselt

06 maart 2020

07u48 0 Nina kookt Bij Lidl ligt tegenwoordig ‘Next Level Meat’ in de rekken, een eigen gloednieuw assortiment met burgers en gehakt zonder vlees. Dankzij tarwe-, soja-eiwitten, champignons en erwten komen de plantaardige producten heel dicht in de buurt van het uiterlijk, de textuur en de smaak van vlees. De supermarktketen speelt met het nieuwe assortiment in op de populariteit van vegetarische en veganistische alternatieven: de verkoop van dat aanbod steeg met 60% in drie jaar.

De Belg eet 8,8 procent minder vlees dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. In 2018 consumeerde de Belg zo’n 75,2 kilogram vlees, terwijl dat in 2010 nog 82,4 kilogram was.

We hebben er dan ook steeds minder problemen mee om onze eiwitten van dierlijke oorsprong uit plantaardige producten te halen. Of: de productie van vlees daalt, terwijl het aanbod van plantaardig voedsel stijgt. Ook Lidl ziet die verschuiving: zo steeg het aanbod van vegetarische en veganistische alternatieven in drie jaar tijd liefst met 60%.

Betaalbaar

De supermarktketen speelt nog verder op de trend in door zijn aanbod uit te breiden met vleesloze burgers en gehakt. Door champignons, soja, erwten en tarwe-eiwitten komen de burgers en het gehakt in de buurt van het uiterlijk, de textuur en de smaak van vlees. Prijskaartje? 2,96 euro. Lidl wil die alternatieven voor iedereen betaalbaar maken. Daarnaast breiden ze ook hun ‘My Best Veggie’-assortiment fors uit, dat doen ze met broccoli- en bloemkoolburgers, quinoaburgers en rode bietenburgers.