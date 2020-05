Lekker zondigen! Loïc maakt chicken nuggets Margo Verhasselt

28 mei 2020

11u46 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm.



INGREDIËNTEN (30 nuggets)

500 g kipfilets met vel

1 kl suiker

2 mespunten MSG (mononatriumglutamaat)

250 g ketchup

50 g bruine suiker

2 el worcestershiresaus

4 el witte azijn

2 mespunten paprikapoeder

2 mespunten lookpoeder

1 kl mosterd

1 shot whiskey

20 cl water

125 g maïszetmeel

2 mespunten selderijzout

200 g tarwebloem

5 g bakpoeder

2 eieren

250 ml ijswater

1 liter frituurolie

2 handenvol veldsla

zoutvlokken

BEREIDING

1. Snijd de kipfilets in kleine blokjes en leg even in de diepvriezer.

2. Doe 1 mespunt MSG, 1 kl zout en 1 kl suiker in de hakmolen en voeg de afgekoelde kip toe.

3. Mix tot kippengehakt en houd koel in de diepvriezer.

4. Meng 250 g ketchup, 50 g bruine suiker, 2 el worcestershiresaus , 4 el witte wijnazijn, 2

mespunten paprikapoeder, 2 mespunten lookpoeder, 1 kl mosterd, 1 kl zout, 1 shot whiskey

en 20 cl water.

5. Breng aan de kook en laat sudderen tot het de gewenste dikte heeft.

6. Meng 50 g maïszetmeel met 250 ml water.

7. Meng in de tweede kom 100 g bloem, witte peper, 2 mespunten selderijzout en 1 mespunt

MSG.

8. Doe in de derde kom 75 g maïszetmeel, 100 g bloem, 5 g bakpoeder, 2 eieren en 250 ml

ijswater.

9. Verwarm 1 liter frituurolie tot 180°C.

10. Vorm de nuggets, paneer ze en bak ze af tot ze licht goudbruin zijn.

11. Spoel 2 handenvol veldsla en doe ze in een schaal.

12. Kruid af met peper en zoutvlokken en voeg een scheutje witte wijnazijn toe.

13. Serveer de kipnuggets met barbecuesaus en de veldsla.