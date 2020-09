Gesponsorde inhoud Lekker, gevarieerd en lokaal: kies voor appelen en peren van bij ons. Aangeboden door lekkervanbijons.be

14 september 2020

Weet jij wat Braeburn en Conference, Jonagold en Doyenné, Durondeau en Jonagored met elkaar gemeen hebben? Het zijn allemaal Belgische appelen en peren: stuk voor stuk lokaal en met veel vakmanschap geteeld. Op die manier komen ze altijd lekker kraakvers en boordevol smaak in jouw winkelmandje terecht. Kiezen voor een appel of peer van bij ons, is kiezen voor kwaliteit. Want…

1. Je kiest voor vakmanschap

Heel wat Belgische fruittelers zijn familiebedrijven waar de passie voor het fruit en de kennis van het vak van generatie op generatie worden doorgegeven. Daardoor liggen appelen en peren van de hoogste kwaliteit in onze fruitrayons.

2. Je kiest voor lokale producten

Appelen en peren van bij ons moeten niet van ver komen. Dankzij het korte traject dat ze afleggen, liggen ze altijd kraakvers en op hun best in de winkelrekken. Bijkomend pluspunt: je beperkt er de voedselkilometers mee.

3. Je kiest voor gezond

Appelen en peren zijn een goede bron van vezels en dragen bij tot onze dagelijkse inname van vitaminen en mineralen. Ze vormen dus de ideale snack, voor jou én voor je kroost. Eet het fruit bij voorkeur met de schil (wel goed afspoelen) want ook daarin zitten voedingsstoffen.

Wist-je-dat je iedere dag best 2 stukken fruit eet? Begin vandaag al eens met een appel en een peer!

4. Je kiest voor smaak

Belgische appelen en peren staan bekend om hun lekkere smaak en textuur. Of je nu liever een appel hebt die zoet, zuur of zoetzuur smaakt of een peer die knapperig en krokant of mals en sappig is… Een ding is zeker: Belgisch fruit smaakt altijd naar meer!

5. Je kiest voor seizoensgebonden variatie

België mag dan een klein land zijn, het aantal verschillende appel- en peersoorten die bij ons geteeld worden, is verrassend groot. Voor elke smaak, elke gelegenheid en (bijna) elk moment van het jaar ligt er dus wel een lekkere lokale appel of peer in de winkelrekken. Enkele voorbeelden…

Zoetzure appel: Jonagold met zijn broertje Jonagored en Braeburn

Zalig zoete peer: Doyenné en sweet sensation

Lekkere appel uit het vuistje: Kanzi

Ideale appel voor warme gerechten: Boskoop en Cox

Peer die zowel knapperig als zacht gegeten kan worden: Conference

Lekkere peer uit het vuistje: Migo

En dan nu, dames en heren: een recept met appelen en peren!

Verloren brood in de oven met appel en peer: verrassende fruitvariant op een topklassieker

Benieuwd naar nog meer inspiratie en gerechten? Neem een kijkje op www.lekkervanbijons.be.