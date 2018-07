Lekker én schattig: Instagram-mama maakt echte 'happy meals' Aiko van Hooijdonk

11 juli 2018

18u38

Bron: AD 7 Nina kookt Bij het horen van de woorden happy meal zal bijna iedereen denken aan McDonald's. Maar de Vietnamese Que Phuong Tran probeert er een heel nieuwe draai aan te geven met haar Liam's Happy Meals.

Tran maakt op een redelijk ongebruikelijke manier eten voor haar zoontje Liam. Samengesteld uit gezond voedsel heeft zij het in vissen, pauwen, dinosaurussen en katten gevormd, maar ook Disney-figuren maken geregeld hun opwachting in haar maaltijden. De gerechten worden speciaal voor haar zoontje Liam gemaakt en vandaar dat ze dan ook liefkozend Liam's Happy Meals worden genoemd.

In gesprek met de site VietnamMoi geeft Tran, die al jaren in Frankrijk woont, aan dat ze er wel wat tijd aan kwijt is. "Mijn werk is vrij druk en ik ben meestal pas rond 7 uur thuis. Het koken en ordenen van het eten kost een uur en daarom beginnen we pas om 8 uur aan het eten," aldus Tran. "Ik geef de voorkeur aan eenvoudige kookmethoden, zoals roerbakken, koken en stomen, om tijd te besparen, maar ook om zoveel mogelijk voedingsstoffen te behouden."

Op haar Instagramaccount geeft Tran de ingrediënten aan die nodig zijn, zodat haar volgers hun kinderen ook vaker een gezonde maaltijd kunnen geven.