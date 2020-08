Lekker én gezond: 5 x heerlijke recepten met fruit Elise Van de Poel en Debby De Mangelaere

Bron: Goed Gevoel 0 Nina kookt Fruit alleen maar lekker als tussendoortje? Think again! Foodie Elise Van de Poel creëert vijf hartige recepten met seizoensfruit!

Gegrilde berloumi met blauwebessensalade

Berloumi is de Belgische halloumi: een zoute, kruidige kaas die je goed kan bakken of grillen en een heerlijk alternatief voor vlees.

Voor 4 personen - 35 minuten

Ingrediënten:

• 1 teentje knoflook

• 4 el olijfolie

• 350 g Berloumi (of halloumi)

• 3 cm gember

• 250 g blauwe bessen

• 3 takjes verse munt

• 1 rode ui

• 1 el rodewijnazijn

• 150 g jonge ­bladsalade

• peper en zout

Bereidingswijze

1. Pel en plet de knoflook. Meng met 2 eetlepels olijfolie. Snij de Berloumi in plakken en meng met de knoflookolie. Kruid met peper en ­bewaar in de koelkast tot je gaat grillen.

2. Rasp de gember. Halveer de blauwe bessen. Hak 6 blaadjes munt fijn. Snij de rode ui in fijne ringen. Meng de blauwe bessen met de gember, de rode ui, de munt, de rodewijnazijn, 2 eetlepels olijfolie en peper en zout.

3. Verhit een grill(pan) en bak de Berloumi 1 à 2 minuten aan beide kanten.

4. Meng de bladsalade met de blauwebessenmengeling en serveer met de Berloumi. Werk af met wat muntblaadjes en peper.

Gehaktbroodje met verse kersen

Een zomerse kijk op een klassieker! Het gehaktbroodje bestaat maar voor een derde uit vlees, de rest zijn linzen en champignons! De warme krieken zijn deze keer vervangen door verse kersen.

Voor 4 personen - ca. 30 minuten + 40 minuten in de oven

Ingrediënten

Voor het gehaktbroodje:

• 120 g rode linzen

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• 250 g champignons

• peper en zout

• 350 g varkens- of ­gemend gehakt

• 1 ei

• 100 g broodkruim

• nootmuskaat

• olijfolie

Voor de kersen:

• 650 g verse kersen (of 400 g diepvrieskersen)

• 1 sjalot

• olijfolie

• 2 takjes tijm

• snufje kaneel

• ½ appelsien, geperst

• 1 à 2 el balsamicoazijn

• 1 el honing

• peper en zout

Voor het slaatje:

• 1 venkel

• 1 appel

• 2 lente-uitjes

• ½ appelsien, geperst

• 2 el olijfolie

• 1 tl graanmosterd

• peper en zout

Bereidingswijze

1. Kook de linzen gaar in water (zonder zout). Giet af en laat goed uitlekken. Pel en snipper de ui fijn. Pel en plet de knoflook. Hak de champignons grof.

2. Stoof de ui, knoflook en champignons gaar en kruid met peper en zout. Giet samen met de linzen in een blender en hak alles fijn. Meng met het gehakt, het ei en het broodkruim.

3. Kruid het gehaktmengsel met peper, zout en nootmuskaat naar smaak. Vorm een grote bol van het gehakt, leg het in een ovenschaal, besprenkel met olijfolie en zet gedurende 40 minuten in een voorverwarmde oven van 185 °C.

4. Ontpit de kersen. Snij de sjalot in fijne ringen. Stoof de sjalot in een scheutje olijfolie gedurende 1 minuut. Voeg de kersen, de tijm, kaneel, het appelsiensap, de balsamicoazijn en honing toe. Kruid met peper en zout en laat 3 minuten zachtjes garen.

5. Als de kersen vrij zoet zijn, voeg dan nog 1 eetlepel balsamicoazijn toe.

6. Snij voor het slaatje de ­venkel en appel in flinterdunne plakjes. Snij de lente-uitjes in fijne ringen. Meng alles met het appelsiensap, de olijfolie en de graanmosterd. Kruid met peper en zout.

7. Serveer het gehaktbrood met de kersen en het slaatje.

Chutney van mirabel, appel en steranijs

Chutneys zijn heerlijk bij vers brood, kaas, varkensvlees of kip. Mooi meegenomen: je kan er alle soorten seizoensfruit voor gebruiken!

Voor 1 potje - 25 minuten

Ingrediënten

• 1 middelgrote ui

• 1 teentje knoflook

• 1 grote appel

• 600 g mirabelpruimen of gele pruimen

• 1 steranijs

• 1 kaneelstok

• 120 ml appelazijn

• 100 g rietsuiker

• 1 mespunt chilivlokken (optioneel)

• extra: zuurdesembrood en oude kaas

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de ui fijn. Pel en plet de knoflook. Schil de appel en snij in blokjes. Ontpit de pruimpjes en snij in 2 of 4 stukken.

2. Doe de ui, de knoflook, de pruimpjes, de steranijs, het kaneelstokje, de appelazijn en de rietsuiker in een steelpannetje en laat 10 minuten zachtjes koken.

3. Voeg dan de chilivlokken toe en laat ze nog 5 minuten meekoken. Roer regelmatig. Proef en voeg naar smaak extra appelazijn of rietsuiker toe. De rijpheid van de pruimen beïnvloedt ­namelijk de zoetheid.

4. Verwijder de kaneelstok en steranijs. Giet in glazen potten, sluit onmiddellijk af en bewaar op een koele, donkere plek. Laat liefst 3 tot 4 weken rusten voor je de chutney gebruikt. Heerlijk bij brood en kaas of bij een stukje vlees.

Salsa van aardbei en tomaat met gegrilde makreel

Makreel is een onderschatte vissoort. Het is een uiterst smaakvolle, gezonde noordzeevis. Heb je aardbeikroontjes over? In deze frisse salsa komen ze perfect tot hun recht!

Voor 4 personen - ca. 30 minuten

Ingrediënten

• 300 g krieltjes

• 2 tomaten

• 6 volledige aardbeien en de kroontjes van de overige aardbeien uit het bakje

• 1 kleine sjalot

• 3 takjes basilicum

• sap van 1 citroen

• 4 el olijfolie

• peper en zout

• 4 verse makreelfilets

Bereidingswijze

1. Kook de krieltjes beetgaar in gezouten water en laat ze afkoelen. Ontpit de tomaten en snij ze in blokjes. Snij de aardbeien en tomaten in blokjes. Hak de kroontjes fijn. Pel en snipper de sjalot heel fijn. Hak 6 blaadjes basilicum heel fijn.

2. Meng de aardbei, tomaat, sjalot en basilicum met 2 eetlepels citroensap, 2 eetlepels olijfolie, peper en zout. Bewaar in de koelkast.

3. Wrijf de makreelfilets in met de overige olijfolie, kruid met peper en zout en gril ze 2 minuten aan beide kanten.

4. Serveer de gegrilde makreel met de salsa, krieltjes en een paar basilicumblaadjes.

Krokante driehoekjes van peer, ui, citroentijm en Belgische (geiten)brie

Onze prachtige Belgische peren lijken wel te ­blozen met die rode kaakjes. Eet ze niet alleen als tussendoortje, maar gebruik ze ook eens in een hartig gerecht. Een pittige Belgische (geiten)brie smaakt er overheerlijk bij.

25 minuten + 15 minuten in de oven

Ingrediënten

• 1 ui

• 1 klontje + 1 el boter

• 2 peren

• sap van ½ citroen

• 100 g (geiten)brie

• 2 takjes citroentijm (te koop in het tuincentrum) of gewone tijm

• 4 vellen brickdeeg

• peper en zout

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Pel en snipper de ui fijn. Stoof de ui zacht in een klontje boter en laat afkoelen.

2. Schil de peren, ontpit, snij in fijne blokjes en besprenkel met wat citroensap. Snij de brie in stukjes. Meng de peer met de ui en de blaadjes van de citroentijm en kruid met peper en zout.

3. Laat de overige boter smelten. Snij van het brickdeeg 8 lange repen van 10 centimeter breed. Besmeer de repen met gesmolten boter. Leg op het uiteinde van elke reep 1 volle eetlepel peermengeling en kleine stukjes brie. Vouw om en herhaal het omvouwen tot je mooie gesloten driehoekjes hebt.

4. Leg de driehoekjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak gedurende 12 à 15 minuten in de voorverwarmde oven.