Lazy monday? Reken maar vijf minuutjes werk voor deze gezonde Griekse zalmschotel

10 februari 2020

12u00 0 Nina kookt Gezond eten: graag! Uren achter het fornuis staan: liever niet. Herkenbaar? Dan is deze Griekse schotel met zalm perfect voor jou. Jij hoeft alleen een paar groenten te snijden, de oven doet de rest van het werk.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

4 zalmfilets

1 citroen, in plakjes

2 teentjes knoflook, in dunne plakjes

2 el gedroogde oregano

1 groene paprika, in reepjes

150 g feta

200 g kerstomaatjes

1 rode ui, in ringen

120 g mix zwarte en groene olijven

500 g krieltjes, gehalveerd

bosje peterselie, fijngehakt

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Hussel de krieltjes met de look, ui en een scheut olijfolie. Kruid met peper en zout. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 minuten in de oven.

2. Schuif de krieltjes naar de zijkanten van de bakplaat en leg nu de zalmfilets in het midden. Verdeel er de paprikareepjes, olijven en de citroenplakjes rond en bestrooi met de oregano.

Bedruppel nog met wat extra olijfolie, kruid met peper en zout en zet nog eens 8 minuten in de oven.

3. Leg er nu de tomaatjes bij en brokkel er de fetakaas over. Zet nog eens 5 minuten in de oven. Werk de sheetpan af met de peterselie.

