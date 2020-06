Lastminute inspiratie voor De Anderhalve Meter Borrel van straks: supersnelle cocktails met tonic

David Devriendt

19 juni 2020

13u55 0 Nina kookt Vanavond om 20 uur nodigen Het Laatste Nieuws en JOE heel Vlaanderen uit voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Maar geen geslaagd feestje zonder iets deftigs in het glas. Een hele week gaven we jullie inspiratie voor de beste cocktails én mocktails, met telkens een ander zomers ingrediënt in de kijker. Als afsluiter: tonic als razendsnelle fix en oppepper.

De populairste cocktailmixer moet wel tonic zijn. Met dank aan de nog altijd superpopulaire gin-tonic, maar ook andere spirits zoals porto en wodka laten zich er graag mee mengen. Verrassender is dat dat de bittere smaak ook perfect samengaat met cognac, rum of tequila.

Tonic is ook heel toegankelijk en wijd verkrijgbaar in elke supermarkt, en dus ideaal om lastminute mee te grissen voor De Anderhalve Meter Borrel straks. Als je het dan ook nog eens combineert met een spirit uit diezelfde supermarkt, is de tijdswinst dubbel. Wij geven je alvast twee cocktailideetjes: eentje met alcohol en eentje zonder. Allebei zijn ze poepsimpel en letterlijk in één minuut klaar. Meer tijd dus om gezellig te aperitieven!

COCKTAIL : Porto-tonic

Over dit drankje: In Porto drinkt de jeugd al graag eens een porto-tonic op een zonovergoten terras. Volg hun voorbeeld! Witte porto heeft bovendien een lager alcoholpercentage, dus je kan er gerust eentje meer van drinken.

Dit heb je nodig voor 1 glas

45 ml Offley Clink White (o.a. bij Carrefour, Delhaize, Colruyt, Spar …)

tonic

munt en limoen (optioneel)

ijsblokjes

Zo maak je het

Vul het glas met ijsblokjes en doe de Offley Clink erbij.

Top af met tonic.

Garneer desgewenst met een takje munt en een schijfje limoen.

MOCKTAIL : Grove & Tonic

Over dit drankje: Qua smaak neigt het een beetje naar een kruidige gin-tonic, maar hij is gemaakt met de Engelse non-alcoholische spirit Seedlip – een favoriet van bartenders en sterrenchefs.

Dit heb je nodig voor 1 glas

50 ml Seedlip Grove 42 (o.a. bij Colruyt, Delhaize …)

125 ml Fever-Tree Indian Tonic

sinaasappelschil

ijsblokjes

Zo maak je het

1. Vul een hoog glas met ijsblokjes en doe de Seedlip en tonic erbij.

Garneer met de sinaasappelschil.

Klink vanavond mee met De Anderhalve Meter Borrel!

Het Laatste Nieuws en JOE nodigen je uit om deze avond om 20 uur stipt uit je kot – op anderhalve meter afstand uiteraard – te komen en samen met heel Vlaanderen het glas te heffen op de zomer van 2020!

Hoe je dat het liefste doet, is aan jou: alleen, samen met je gezin, de buren, de scouts, collega’s … Laat ons weten wat voor jou ‘De Anderhalve Meter Borrel’ speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE wel met jullie aftellen vanavond. Mail je suggesties nog snel door naar dezomervan2020@hln.be

JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen voor de perfecte soundtrack. Ze starten om 18u, en tellen tegen 20u samen af naar “De Anderhalve Meter Borrel”. De party gaat daarna nog tot 21u door op de radio, via DAB+ of de Joe app.

Vergeet vanavond zeker ook geen foto’s of video te maken van hoe jullie ‘De Anderhalve Meter Borrel’ gevierd hebben. Op HLN zal iedereen zijn beelden kunnen opladen. Chin chin!